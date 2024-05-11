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«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Казани

«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Казани
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ростов» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«По большому счёту это матч команд, у которых нет особых задач на концовку сезона. Деньги за более высокое место никто не отменял, но не уверен, что для игроков это достаточно. Всё-таки для «Рубина» важно было закрепиться в РПЛ, и Рахимов задачу выполнил. В последних четырёх матчах команда не проигрывает, результаты болельщиков точно радуют. Обыграли «Зенит», спаслись с ЦСКА. А «Ростов» после своего рывка не то чтобы выдохся, но в последних матчах стабильности ни в чём нет. Результат достигается время от времени, даже голов не было в двух последних встречах, из Кубка вылетели. Как будто все голы были забиты в марте и первой половине апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» даже дома против «Ростова» ни в какой открытый футбол играть не станет. Пусть задачи выполнены, но футбол у Рахимова основан на организации плотной обороны. И казанцам нет смысла раскрываться против ростовчан, которые сами могут моменты подарить и уж точно пространство предоставят.

Хоть задач и нет, но яркого футбола я не жду. Если Казань поведёт, постарается уберечь преимущество. У «Ростова» с реализацией большие проблемы, тут не будет основного нападающего Голенкова. Поэтому ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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