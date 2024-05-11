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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 11 мая

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 11 мая
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Поговорим о центральном матче тура в РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Это будет первый из двух ближайших матчей между этими командами, так как вторая встреча пройдёт на следующей неделе в Кубке России.

Для «Зенита» приоритетом является чемпионат России, и если он Кубок не возьмёт, то ничего страшного не будет, а вот в РПЛ нужно первое место, поэтому Семак будет концентрироваться на грядущую игру, а не кубковую.

У ЦСКА всё по-другому. Команда располагается на восьмом месте и ниже девятого уже точно не опустится, поэтому только успех в Кубке России позволит ЦСКА спасти сезон. Федотов при подготовке к этому матчу наверняка будет держать в голове кубковую встречу на следующей неделе.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если у «Зенита» будет максимально боевой состав, а у ЦСКА если будут какие-то недомогания у футболистов или микроповреждения, то они не выйдут на поле, поэтому ротация будет. «Зенит» – явный фаворит в этом матче. После упущенной победы в Воронеже дома надо радовать своих болельщиков.

Питерцам пора показать яркую игру в атаке, и бразильцам самое время встрепенуться. Мне кажется, что в этом матче «Зенит» одержит уверенную победу и, скорее всего, даже зайдёт минусовая фора. Мотивация у команд разная», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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