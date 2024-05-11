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Букмекеры оценили шансы «Ростова» прервать беспроигрышную серию «Рубина»

Букмекеры оценили шансы «Ростова» прервать беспроигрышную серию «Рубина»
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11 мая на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск.

Шансы подопечных Рашида Рахимова оцениваются немного выше: поставить на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.53 (38%). Успех ростовчан оценён в 2.94 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.41 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

«Ростов» набрал 40 очков в 27 турах и находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Рубин» располагается на девятой строчке с 38 очками.

Беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ насчитывает четыре матча.

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