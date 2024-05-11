«Балтика» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

«Очень любопытный матч пройдёт в Калининграде. Важнейшая игра и для «Балтики», и для «Динамо». Команды решают, разумеется, диаметрально противоположные задачи, но как бы хороша «Балтика» ни была весной, она по-прежнему находится в зоне вылета. На последних секундах пропустили решающий мяч от «Урала» и уступили 1:2. Неудача в игре в Екатеринбурге ставит «Балтику» в очень невыгодное положение, особенно учитывая, что впереди через несколько дней у неё ещё и финал Пути регионов против московского «Спартака» в Кубке России. Но приоритетная задача, приоритетная цель — это, конечно же, чемпионат. И «Балтика» играет дома при своих болельщиках против команды, которая достаточно много позволяет соперникам создавать, поэтому постарается свои козыри в атаке предъявить.

«Динамо» — команда играющая. Да, бывает, «Динамо» отходит от своей игры, как, например, в том же Оренбурге или в матче против того же «Зенита». И там и там были победы, но по-разному добытые. Здесь, мне кажется, динамовцам сложно будет подстроиться под калининградский клуб, но индивидуальное мастерство игроков «Динамо» никуда не девается, ну и плюс фарт, который у бело-голубых в последнее время присутствует. И опять об оренбургской игре можно вспомнить, сколько моментов там было не реализовано хозяевами, и об игре с «Сочи», где забивают на последней секунде. Это всё в конце чемпионата, конечно, играет немаловажную роль.

Надо побеждать и тем и другим, безусловно. Поэтому футбол жду увлекательный, с забитыми мячами и в те и в другие ворота. Мой прогноз – «обе забьют», но учитывая, что победа нужна и «Динамо», и «Балтике», очень нужна, команды вряд ли будут катать вату в конце матча, если будет ничейный результат. Они будут лезть вперёд и искать свой шанс впереди. Поэтому ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».