«Монреаль» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч МЛС «Монреаль» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 гола за 2.45.

Хозяева не могут выиграть на протяжении трёх последних матчей первенства. А ведь сине-бело-чёрные начинали сезон с трёхматчевой беспроигрышной серии. Как итог, в последних семи встречах у них всего одна победа. К тому же плохи дела с обороной у «Монреаля». Клуб пропустил 20 голов в 10 матчах. Больше всех – в Восточной конференции.

«Интер Майами» — совсем другое дело. Команда провела сумасшедший матч с «Нью-Йорк Ред Буллз», разгромив соперника со счётом 6:2. Это была настоящая месть. В очной встрече до этого «красные быки» выиграли у «цапель» — 4:0. Но тогда в составе отсутствовал Месси. На этот раз он вышел на поле с первых минут.

Лионель забил гол и отдал пять результативных передач. Луис Суарес оформил хет-трик и отдал голевой пас. Эта пара разрывает МЛС, как в былые времена в «Барселоне». Есть ощущение, что «цапли» пытаются заставить соперника поверить, что он находится в безопасности, позволяя ему открыть счёт. Подумать только, в четырёх последних встречах подряд «Интер Майами» пропускал первым, а затем был неудержим в нападении.

Суммарно в этих четырёх последних играх «цапли» забили 16 голов. Шесть из них записал на свой счёт Месси, а также отдал девять результативных передач. Луис Суарес за это время забил пять мячей и сделал два голевых паса. Оба футболиста возглавляют гонку лучших бомбардиров МЛС.

«Интер Майами» начал сезон превосходно и лидирует в Восточной конференции. Команда набрала 24 очка, опережая ближайшего преследователя на три очка. Но у подопечных Херардо Мартино сыграно на одну встречу больше. По забитым голам в 10 матчах «цаплям» нет равных – 32 мяча. Что может придумать «Монреаль»?

Скорее всего, ничего. Предлагаем ставку на победу «цапель» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.45. Ожидаем очередной парад голов от Месси и Суареса. Эти двое поставили на уши МЛС. Дальше будет только лучше. Даже не сомневаемся.