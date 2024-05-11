«Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.98.

«Ноттингем Форест» и «Челси» сойдутся в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Уверен тут в успехе гостей. «Синие» намного сильнее соперника, к тому же они могут попасть в еврокубки по итогам сезона.

«Челси» неплохо выступает в последние месяцы. Конечно, всё ещё присутствует нестабильность в игре «синих», не всё у них получается, часто всё держится на Коуле Палмере. Но своего коллектив добивается – часто набирает очки. Более того, сейчас подопечные Почеттино даже имеют шанс на финиш в зоне еврокубков – они идут седьмыми и отстают от топ-6 всего на два балла.

Сейчас в соперниках за шестое место у «Челси» «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Интересная нас тут ждёт концовка, особенно учитывая не самые стабильные результаты всех клубов. Хотя в последних матчах «синие» набирали баллы в играх с «Астон Виллой» (2:2), с «Тоттенхэмом» (2:0) и с «Вест Хэмом» (5:0).

А вот «Ноттингем Форест» в последнем туре обыграл главного аутсайдера лиги – 3:1 с «Шеффилдом». Правда, эта победа стала для «лесников» всего лишь второй за последние 12 матчей. В остальных противостояниях они недавно теряли очки, в том числе, в играх с «Эвертоном» (0:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Лутон Таун» (1:1), в которых могли бы и побеждать.

В турнирной таблице «Форест» пока идёт на 17-м месте и не вылетает из АПЛ. Однако отрыв клуба от преследователей из зоны вылета пока не такой большой – три и пять очков. Так что терпеть неудачи в оставшихся встречах никак нельзя.

Уверен тут в победе «Челси». Конечно, «Ноттингем» будет бороться. Но особых успехов он в последнее время не добивался. А «синие» имеют шанс зацепиться за еврокубки – они будут особенно активны и выиграют по итогу», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».