«Зенит» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.17.

«Классный матч нас ожидает. В очередной раз ЦСКА играет против «Зенита» и не в последний. Почти титульный матч.

«Зенит» как будто расступается перед «Динамо» и «Краснодаром», давая соперникам зацепиться за надежду. Но всё равно все отлично понимают, что пока всё в руках «Зенита».

ЦСКА – самая бедовая команда в РПЛ. Так часто, как армейцы, никто не терял очки в выигрышных позициях. В очередной раз мы в этом убедились в матче с «Рубином».

Сложно сказать, как пойдёт эта игра. Может повести и ЦСКА во всех смыслах этого слова. Может ли «Зенит» уступать в счёте, но всё же победить ЦСКА? Да, вполне.

Думаю, что самый уверенный выбор ставки — это обе забьют. Такой вариант постоянно проскакивает в матчах между этими командами. Так как ничья не устроит «Зенит», то ставка на ТБ 2.5 и обе забьют смотрится очень хорошо.

Жду в этом матче результативный футбол. Тут вполне может быть очень весело, как в матче «Реала» и «Баварии», поэтому ТБ 2.5 и обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».