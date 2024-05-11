«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ростов» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4.5 за 1.65.

«В Казани после четырёх матчей подряд без поражений «Рубин» Рашида Рахимова будет принимать «Ростов». В феноменальной форме находится Мирлинд Даку. Он очень здорово действует и в подыгрыше, и самостоятельно, создавая себе моменты. Очередной гол Даку помог «Рубину» избежать поражения в матче с ЦСКА. «Ростов», в свою очередь, в двух матчах подряд не забивает. И «Балтика» в Калининграде не пропустила от «Ростова», и в Москве «Ростов», имея колоссальное количество моментов против «Локомотива», забить не сумел.

У «Ростова» будут отсутствовать Байрамян и Голенков по причине дисквалификации. У «Рубина» отсутствовать будет Зотов. Но мне кажется, что какая-то недосказанность от игры «Ростова» в последних матчах остаётся. «Ростов» ещё может зацепиться за пятёрку, поэтому с мотивацией проблем быть не должно. «Ростов» не уезжал к себе домой. Вот эту трудную логистику не испытал. В очередной раз после матча с «Локомотивом» «Ростов» остался в Москве и из Москвы уже отправится на игру в Казань. Поэтому, мне кажется, у «Ростова» есть хорошие ресурсы и хорошая обойма для того, чтобы «Рубину» не уступить в выездной игре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».