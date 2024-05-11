«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

11 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ман Сити». Начало — в 14:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

«Фулхэм» обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон и без особого давления проводит оставшиеся матчи. «Дачники» находятся на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Подопечные Марку Силвы выиграли только один из семи последних матчей.

Перед решающим отрезком сезона судьба чемпионства в руках «горожан». Они занимают второе место в турнирной таблице, набрав 82 очка. У «Арсенала» в активе 83 очка, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. «Фулхэм» фактически завершил сезон, а вот у «Манчестер Сити» нет иного варианта, кроме победы.

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 33 333 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»