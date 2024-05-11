«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.98.

«Совсем мало туров остаётся до развязки чемпионской гонки в АПЛ. Всё ещё определённые шансы есть у «Арсенала» на победу. Но у «Манчестер Сити» ситуация простая – если клуб выиграет во всех оставшихся турах, то точно станет чемпионом. Пока что «горожане» идут вторыми, но у них ещё есть игра в запасе.

После вылета из Лиги чемпионов от «Реала» стало немного проще подопечным Гвардиолы, их график не такой плотный. Хотя всё ещё участвует клуб в Кубке Англии, где снова вышел в финал, и снова с «МЮ».

Думаю, более лёгкий график, а также настрой команды на финише сезона и влияют на её последние результаты. Уверенно «Сити» переиграл «Брайтон» (4:0) и «Вулверхэмптон», а также обыграл «Ноттингем Форест» (2:0). Думаю, особых «осечек» «горожане» себе больше не позволят.

А вот «Фулхэм» как раз в последнее время выступает далеко не лучшим образом. В активе у команды всего одна победа за месяц. В остальных противостояниях «дачники» теряли очки, в том числе в играх не с такими уж сложными противниками – 0:0 с «Брентфордом», 1:1 с «Кристал Пэлас», 1:3 с «Ноттингем Форест».

В Премьер-лиге «Фулхэм» уже ни за что особо не борется. С 44 очками он находится на 13-й строчке – от зоны вылета у него приличный отрыв. Так что, думаю, «дачники» играют только ради болельщиков. Но, конечно, против «Ман Сити» этого мало. Особенно против «Ман Сити», который борется за чемпионство и не имеет права терпеть неудачи сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».