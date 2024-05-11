«Спартак» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» за 2.34.

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в 28-м туре чемпионата России. Интереснейшая встреча, как с точки зрения их личного противостояния, так и с турнирной ситуации. Не вижу тут очевидного фаворита.

«Спартак» продолжает уверенно выступать после ухода Абаскаля. Владимир Слишкович успокоил игроков, дал им больше свободы. И клуб начал добиваться успехов. Сейчас красно-белые идут на серии без проигрышей из шести игр. В том числе очень сложных противников обыгрывал коллектив – 5:1 с «Ростовом», 3:2 с «Локомотивом» и 2:0 с «Динамо». Последняя встреча была в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов.

В Премьер-Лиге «Спартак» уже поднялся на пятое место. «Локомотив» опережает его всего на одно очко. Так что вполне команда может побороться и за топ-4 на финише. Тем более что встреча с «Краснодаром» — последняя тяжёлая для клуба. Далее подопечным Слишковича предстоит играть с «Оренбургом» и «Рубином» — там, я думаю, они свои очки наберут.

А вот краснодарцам предстоит ещё одна тяжёлая встреча, помимо «Спартака» — с «Динамо». И эта игра будет очень интересной, ведь они борются сейчас за одни позиции. Из-за частых неудач «быки» идут вторыми, опережая «Динамо» с третьей строчки уже только по дополнительным параметрам. Жалко конечно, что коллектив упустил возможность стать первым.

Впрочем, сейчас у подопечных Мусаева ещё есть также реальный шанс и на финиш на первом месте. Ведь «Зенит» тоже зачастил с неудачами в последнее время – его отрыв от «Краснодара» и «Динамо» составляет всего одно очко. В общем, чемпионская интрига сохраняется до сих пор, что не может не радовать.

Но я всё-таки не уверен в том, что «Краснодар» наберёт свои очки. Уж слишком окрылённо играет «Спартак». Думаю, красно-белые одолеют соперника на своём поле», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».