«Атлетико М» — «Севилья». Прогноз: красно-белые не сумеют взять Мадрид

«Атлетико» не проигрывал «Севилье» на своём поле в Примере с сентября 2008 года.

12 мая в матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сыграет с «Севильей». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «матрасников» предлагаются с коэффициентом 2.48.

«Атлетико М» — «Севилья» (12.05.2019)

«Севилья» уже могла бы гарантировать путёвку в Лигу чемпионов, но троллить АПЛ через «Твиттер» у неё в последнее время получается заметно лучше, чем играть в футбол. В четырёх предыдущих турах чемпионата Испании случились три поражения, а единственный успех удалось добыть в матче с идущим 19-м «Райо Вальекано».

При этом нельзя сказать, что у команды был ужасный календарь. «Хетафе» (0:3), «Жирона» (0:1) и «Леганес» (0:3). Набирать на таком отрезке как минимум пять-шесть очков клуб с амбициями на место в топ-4 обязан. А теперь судьба красно-белых находится в чужих руках.

«Севилья» находится на пятой строчке, отставая от «Хетафе» на три очка. Соответственно, расклад очевиден: нужно любой ценой набирать шесть очков и надеяться, что синие оступятся. Шансы есть, ведь «Хетафе» играть на «Камп Ноу» с «Барселоной», а потом биться с «Вильярреалом».

Проблема только в том, что победить на заказ мадридский «Атлетико» редко кому удаётся. Тем более на его поле. «Матрасники» уже не имеют турнирной мотивации, но для них это будет последняя домашняя встреча сезона. Желание красиво попрощаться с болельщиками — серьёзный фактор.

Кроме того, «Атлетико» не проигрывал «Севилье» на своём поле в Примере аж с сентября 2008 года. С учётом жутко нестабильной игры андалусийцев в последнее время (особенно в обороне), поверить в их успех нелегко. Зацепиться за очки гости способны, но валять дурака в родных стенах подопечные Диего Симеоне не любят.

На сегодня «Атлетико» — лучший клуб чемпионата Испании на своём стадионе. 15 побед и 47 очков в 18 матчах, разница голов — 31-9. Даже «Барселона» за 18 домашних игр набрала 45 баллов. Вариант 1Х + ТМ 3,5 мяча за 1.88 выглядит нормально. Также стоит проверить «гол в первые 25 минут — нет» за 2.01.

Ставки на матч «Атлетико М» — «Севилья»

«Атлетико» не проигрывал «Севилье» на своём поле в Примере аж с сентября 2008 года. На сегодня АТМ — лучший клуб чемпионата Испании на своём стадионе. 15 побед и 47 очков в 18 матчах, разница голов — 31-9. Вариант 1Х + ТМ 3,5 мяча за 1.88 выглядит нормально.

Ставка №1: гол в первые 25 минут — нет за 2.01.

Ставка №2: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 1.88.

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