Словакия – Финляндия, Норвегия – Чехия. Прогноз на ЧМ-2019 по хоккею

Пять ставок на второй день чемпионата мира по хоккею.

11 мая в матче группового этапа ЧМ-2019 сборная Норвегии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с командой Чехии, а Словакия на «Стил-Арена» в Кошице встретится со Финляндией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным гостям: ставки на победу финнов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.90, успех чехов идёт за 1.26.

Словакия – Финляндия (11.05.2019)

Обе команды приятно удивили в первом туре группового этапа. Сборная Финляндии не просто победила канадцев (3:1), а действительно выглядела лучше. «Кленовые листья» встрепенулись во втором периоде, но в целом сыграли блекло. Взаимопонимания и «физики» явно не хватало.

Финны очень понравились в первую очередь уверенными действиями в защите. Канада основную часть встречи испытывала большие проблемы со входом в зону, регулярно теряя шайбу при преодолении чужой синей линии. Если это всё же удавалось, «суоми» выжимали соперника к бортам и здорово зачищали «пятак».

Кевин Ланкинен, конечно, подтащил где надо, но вообще оборона сильно облегчила ему жизнь. По большей части голкипер сборной Финляндии не испытывал проблем с обзором и просто брал своё: набросы на ворота и броски от синей линии. Если «суоми» продолжат защищаться на таком уровне, совладать с ними будет тяжко.

Словаки и вовсе сотворили полноценную сенсацию, выпоров перед своими трибунами сборную США (4:1).

Очень похоже, что хозяева ЧМ-2019 близки к оптимальным кондициям, потому что «конёк» у грозных американцев они выиграли с большим преимуществом и постоянно первыми успевали к ничейным шайбам.

Самый очевидный вариант — играть низ, но планка тотала и без того опущена. Нам нравится ИТМ 2 шайбы Словакии за 1.75, слишком уж хорошо обороняются финны. П2 за 1.90 — тоже нормально. Словакия наверняка оставила во встрече с США кучу эмоций, а Финляндия вряд ли допустит недооценку соперника после случившегося накануне. Вариант посмелее — П2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.70.

Ставки на матч Словакия – Финляндия

Финны в матче с Канадой очень понравились в первую очередь уверенными действиями в защите. Проверим ИТМ 2 шайбы Словакии за 1.75. П2 за 1.90 — тоже нормально. Словакия наверняка оставила во встрече с США кучу эмоций, а Финляндия вряд ли допустит недооценку соперника после случившегося накануне.

Ставка №1: победа Финляндии за 1.90.

Ставка №2: ИТМ 2 шайбы Словакии за 1.75.

Норвегия – Чехия (11.05.2019)

Сборная Норвегии в стартовом туре довольно буднично проиграла России (2:5). В равных составах смотрелась достойно, но с убойной бригадой большинства соперника ничего поделать не сумела: подопечные Ильи Воробьёва разыгрывали лишнего четыре раза и успели сообразить три шайбы.

Спецбригадам чехов во встрече со Швецией развернуться было негде, но вообще Коварж, Ворачек и Врана могут дать прикурить кому угодно, так что скандинавам лучше бы обойтись без удалений. Разница потенциалов команд очевидна, особых поводов для сенсаций тут вроде бы нет, хотя ЧМ-2019 уже успел посмеяться над раскладами.

Подопечные Милоша Ржиги накануне разобрали на запчасти Швецию (5:2). «Тре крунур» проспали первый период, включились во втором, но поймавшие волну чехи выстояли и использовали свои моменты, а в концовке ещё и отвели душу в кулачных боях. Теперь надо просто одолеть уступающего в классе оппонента.

Проверим победу Чехии в первом периоде за 1.80 и гол в первые 10 минут за 1.87. Скандинавы выглядели очень средненько, а вот чехи здорово держали удар. Что ещё важнее, они бодро начинали первый и третий периоды. Да и во втором отрезке после пропущенной шайбы за три минуты создали два отличных момента, один из которых завершился голом.

С точки зрения статистики, изумительно смотрится ИТМ 1,5 шайбы Норвегии за 1.71. В четырёх предыдущих очных встречах на чемпионатах мирах скандинавы не поразили ворота сборной Чехии ни разу.

Ставки на матч Норвегия – Чехия

Чехи в поединке со Швецией очень бодро начинали первый и третий периоды. Да и во втором отрезке после пропущенной шайбы за три минуты создали два отличных момента. Возьмём победу Чехии в первом периоде за 1.80 и гол в первые 10 минут за 1.87.

Ставка №1: ИТМ 1,5 шайбы Норвегии за 1.71.

Ставка №2: победа Чехии в первом периоде за 1.80.

Ставка №3: гол в первые 10 минут за 1.87.

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