США – Финляндия. Прогноз: американцы одолеют лидера группы А

13 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет с Финляндией. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «звёздно-полосатых» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.88.

США – Финляндия (13.05.2019)

Американцы создали себе приключения на ровном месте, открыв ЧМ-2019 разгромным поражением от сборной Словакии (1:4). Играли они не так ужасно, как может показаться по счёту, но огромный процент брака, несколько детских ошибок и слабая реализация сделали своё дело. От США на ЧМ-2019 ждут большего.

Теперь «звёздно-полосатые» лишены возможности плавно вкатываться в турнир: впереди матчи с Финляндией и Канадой, а три очка уже потеряны. Следовательно у прямых конкурентов нужно выигрывать. Иначе есть большой риск налететь в четвертьфинале на Швецию или Россию.

Сборная США поправила здоровье матчем против сборной Франции, но едва ли его можно воспринимать всерьёз. По той же причине отметаем преимущество финнов в свежести. Свою встречу они провели днём ранее, но американцы обыграли французов на одной ноге и совсем не напрягались. Говорить о какой-то усталости, пожалуй, не стоит.

Другое дело, что «суоми» и сами по себе выглядят грозно. Две победы в основное время над Канадой и Словакией — серьёзная заявка на топ-2 в группе. По общей организации и умению играть в обороне вопросов не было изначально, но к этим факторам добавился феерический старт 18-летнего Каапо Какко (пять голов в двух играх).

Понятно, что в столь юном возрасте провести весь турнир на топ-уровне крайне сложно. И всё же: от финнов ждали классной и грамотной защиты, но если к ней прибавится более-менее регулярно яркая игры от 1-2 нападающих, эта молодая да дерзкая команда сможет покусать кого угодно.

К сожалению, линии на индивидуальную статистику Джека Хьюза пока нет, а ведь массовые обсуждения Какко в первую очередь должны задеть именно его. 17-летний американец считается фаворитом на первый выбор драфта НХЛ, но ЧМ-2019 способен повлиять на расклады. В очной встрече с финским конкурентом Хьюз наверняка будет активен.

Мы бы выбирали между вариантами П1 с форой "-1" за 2.24 и 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 1.79. Забить больше 3-4 шайб американцам будет непросто (слишком уж хорошо обороняется соперник), но недооценивать финнов после такого старта точно нельзя, а потому проблемы с настроем едва ли возникнут. Запас в мастерстве у сборной США имеется.

Ставки на матч США – Финляндия

Сборная США поправила здоровье матчем против сборной Франции, но едва ли его можно воспринимать всерьёз. По той же причине отметаем преимущество финнов в свежести. Свою встречу они провели днём ранее, но американцы обыграли французов на одной ноге и совсем не напрягались.

Мы бы выбирали между вариантами П1 с форой "-1" за 2.24 и 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 1.79. Забить больше 3-4 шайб американцам будет непросто (слишком уж хорошо обороняется соперник), но недооценивать финнов после такого старта точно нельзя, а запас в мастерстве у сборной США имеется.

Ставка: победа США с форой "-1" за 2.24.

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