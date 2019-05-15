Германия — Словакия. Прогноз: немцы дадут бой хозяевам ЧМ-2019

15 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет со Словакией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным гостям: ставки на победу «рыцарей татры» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.60.
Германия — Словакия (15.05.2019)
Сборная Словакии на правах хозяина чемпионата мира получила удобнейший календарь, который заметно улучшил шансы в борьбе за выход в плей-офф. Все матчи с главными фаворитами группы А уже сыграны. И это очень удобно, ведь на старте турнира вероятность зацепиться за очки явно выше.
Лидеры в первые дни не спешат выходить на пик и наигрывают сочетания с прицелом на решающие встречи. В результате Словакия набрала три очка в поединках с США, Финляндией и Канадой — как минимум неплохой результат. При этом она имела все основания рассчитывать на большее.
Шансы в играх с финнами и канадцами были, но оба раза дотерпеть не удалось. «Суоми» вышли вперёд лишь в середине третьего периода, а «кленовые листья» вообще забросили победную шайбу за секунду до сирены, тем самым поставив жирную точку в лучшем (на данный момент) матче ЧМ-2019.
Теперь подопечным Крэйга Рэмзи предстоит играть со сборной Германии — своим главным конкурентом в борьбе за четвёртую строчку в группе. И надо же — волею календаря они получают лишние сутки на отдых, потому что немцам пришлось играть с Францией в последний временной слот вторника (21:15 мск).
Разумеется, это даёт хозяевам ЧМ-2019 определённое преимущество. Да и бундестим пока не впечатляет — долго возилась с Великобританией (3:1), едва не упустила победу над Данией (2:1). И всё же котировки удивляют: считать словаков явным фаворитом и давать на их победу в основное время 1.60 как минимум сомнительно.
Матч с Францией трудно считать тяжёлым испытанием. Какие-то силы он, разумеется, отнял, но едва ли этот фактор станет решающим: победа далась немцам без особых осложнений. А вот непосредственно по качеству состава сборная Германии словакам не уступает.
Кроме того, немцы традиционно крайне удачно играют с «рыцарями татры». В шести предыдущих поединках одержано пять побед, а единственное поражение получилось близким (2:3). Поэтому мы отталкиваемся от номинальных хозяев: ИТБ 1,5 шайбы Германии за 1.77 и 1Х за 2.34 смотрятся любопытно. Можно даже взять П1 с ОТ за 3.30 или ИТБ 2 шайбы Германии за 2.46, а вариант поскромнее — П1 с форой "+1,5" за 1.73.
Ставки на матч Германия — Словакия
Словаки имели лишние сутки на отдых, потому что немцам пришлось играть с Францией в последний временной слот вторника (21:15 мск). Разумеется, это даёт хозяевам ЧМ-2019 определённое преимущество. И всё же 1.60 на П2 — это перебор, ведь немцы удачно играют с «рыцарями татры». В шести предыдущих поединках одержано пять побед, а единственное поражение получилось близким (2:3).
Ставка №1: ИТБ 2 шайбы Германии за 2.46.
Ставка №2: Германия не проиграет за 2.34.
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