Латвия — Россия. Прогноз: «красная машина» вновь победит

18 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Латвии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Россией. Букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: ставки на победу «Красной машины» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.10.

Латвия — Россия (18.05.2019)

Сборную Латвии жалко: она оставила приятное впечатление, но почти наверняка финиширует пятой в группе В. Сперва недотерпела четыре минуты до овертайма в матче со Швейцарией, а теперь ещё и осталась ни с чем в игре с Чехией, хотя, несмотря на счёт (3:6), вполне могла рассчитывать на очки.

Бордово-белые отлично начали и быстро забросили две шайбы, но «5+20» в дебюте второго периода всё испортили. Чехи отыграли одну шайбу, а затем подопечные Боба Хартли подсели — слишком много сил отняли пять минут в меньшинстве. Фавориту пришлось изрядно потрудиться, но сенсации так и не случилось.

Теперь выбора у сборной Латвии нет — надо побеждать кого-то из грандов (Россия и Швеция), чтобы сохранить реальные шансы на четвертьфинал. Желательно в основное время. Иначе команда получит виртуальный приз зрительских симпатий и отправится домой. Задача, ясное дело, тяжелейшая.

Латвийцам ощутимо не хватает исполнительского мастерства, но по заряженности и желанию пластаться за каждой шайбой они дадут фору кому угодно. Такие соперники жутко опасны для команд, рассчитывающих выиграть на классе и сэкономить силы. Если не прикладывать дополнительных усилий и не торопиться возвращаться в оборону после потерь, проблем будет масса.

Наказывать за лень и недонастрой Латвия умеет, но ключевой вопрос здесь в другом: хватит ли ей сил на все 60 минут? Поединок с чехами забрал много энергии и эмоций, а возможностей для ротации у Боба Хартли совсем немного. С эпизодическими провалами и провисаниями победить россиян крайне сложно. Разве что в том случае, если вратарь выдаст матч жизни.

Сборная России предыдущую игру провела на четыре часа раньше, а главное — абсолютно не напрягалась. Встреча с несчастной Италией получилась прогулочной: 4:0 в первом периоде и 10:0 к финальной сирене. В связи с этим кажется, что подопечные Ильи Воробьёва будут посвежее.

Вероятным кажется такой сценарий: сверхмотивированная Латвия создаёт фавориту проблемы в дебюте, но затем наедается и ослабляет хватку, после чего Россия добавляет и одерживает непростую победу с разницей в 2-4 шайбы. И непременно забивает в большинстве.

Вариантов несколько: Латвия не проиграет первый период за 2.55, П2 + ТБ 5,5 шайб за 1.83 и ТБ 22,5 бросков Латвии за 1.88. Также можно проверить «обе забьют больше 1,5 шайбы» за 2.70. Латвия много создаёт в атаке, а России в матчах с Чехией и Италией несколько раз везло со штангами и перекладинами. Когда-то удача должна отвернуться.

Ставки на матч Латвия — Россия

Сборная России предыдущую игру провела на четыре часа раньше, а главное — абсолютно не напрягалась. Встреча с несчастной Италией получилась прогулочной: 4:0 в первом периоде и 10:0 к финальной сирене. В связи с этим кажется, что подопечные Ильи Воробьёва будут посвежее.

Вероятным кажется такой сценарий: сверхмотивированная Латвия создаёт фавориту проблемы в дебюте, но затем наедается и ослабляет хватку, после чего Россия добавляет и одерживает непростую победу с разницей в 2-4 шайбы. И непременно забивает в большинстве.

Ставка №1: Латвия не проиграет первый период за 2.55.

Ставка №2: ТБ 22,5 броска Латвии за 1.88.

Ставка №3: обе забьют больше 1,5 шайбы за 2.70.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.