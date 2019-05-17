Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил. Прогноз: бомбардировщик добьёт претендента

Деонтей готов как никогда и пойдёт в ринг за досрочной победой.

В ночь с 18 на 19 мая в Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) состоится поединок между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и обязательным претендентом на его титул Домиником Бризилом. Букмекеры дают 1.11 на победу Уайлдера.

Прогноз боя Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил (19.05.2019)

Боксёрская общественность сокрушается: в 2019 году звёздные тяжеловесы выбирают проходные бои, оставив переговоры об объединительных поединках до 2020-го. Джошуа, Уайлдер, Фьюри — эти трое сегодня должны пытаться вернуть престиж королевского дивизиона на прежние позиции, утраченные с уходом 1990-х.

Стоит отметить, что, согласно коэффициентам, все они — большие, уверенные фавориты в грядущих боях. Например, чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер ближайшую защиту титула проведёт против Доминика Бризила, и коэффициент на его победу почти минимальный (везде примерно 1.11).

Однако лишь Бронзовый Бомбардировщик на самом деле согласился выйти на по-настоящему опасный бой, если сравнивать его соперника с нынешними оппонентами Джошуа и Фьюри.

Доминик Бризил занимает четвёртую строчку в рейтинге супертяжеловесов по версии WBC. Ему 33 года, на его счету вполне солидный профессиональный рекорд: 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение. Его Бризилу нанёс Энтони Джошуа в 2016 году, когда защищал титул чемпиона по версии IBF. Теперь Доминик движется по линии WBC и снова добирается до титульника.

Деонтей Уайлдер в конце прошлого года устроил мегазрелищный поединок с Тайсоном Фьюри. Победить не смог, но пояс защитил: судьи посчитали ничью. Теперь Уайлдеру необходимо возвращаться в победную серию, дабы не уронить свои акции и наконец уже обеспечить себе кассовый бой — объединительный поединок с Джошуа или реванш с Фьюри.

Потому, думается, Деонтей готов как никогда и пойдёт в ринг за досрочной победой. И добьётся её. Скорее всего, Бризил, как соперник высокого класса, готов к агрессии Уайлдера и какое-то время сможет ей противостоять. Но, как мы увидели в прошлом поединке Бомбардировщика, он способен крушить и в 12-м раунде довольно интенсивной встречи.

Потому самым вероятным исходом боя, пожалуй, является досрочная победа Уайлдера нокаутом в поздних раундах. Но Бризил может удивить: у человека есть опыт выступления в титульных боях, и он 18 побед из 20 одержал нокаутом.

Ставки на бой Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил

Уайлдеру необходимо возвращаться в победную серию, дабы не уронить свои акции и наконец уже обеспечить себе кассовый бой — объединительный поединок с Джошуа или реванш с Фьюри. Потому, думается, Деонтей готов как никогда и пойдёт в ринг за досрочной победой. И добьётся её.

Ставка: победа Уайлдера нокаутом в 10-12-м раунде за 7.00.