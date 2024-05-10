Швеция — США: ставка Владимира Плющева на матч чемпионата мира по хоккею

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция — США.

Ставка: победа Швеции за 2.47.

«В Чехии стартует чемпионат мира. И уже в первом туре между собой сыграют одни из фаворитов турнира сборные Швеции и США.

Начиная с 2009 года эти команды играли друг с другом восемь раз и по исходам за этот период пока полный паритет. Соперники обыграли друг друга по четыре раза. Причём в последних пяти поединках американцы взяли верх в четырёх случаях! В том числе на прошлогоднем ЧМ — 4:3 (ОТ). То есть, налицо тенденция в пользу звёздно-полосатой команды.

В этом году у «Тре Крунур» 18 игроков из НХЛ, включая Виктора Хедмана, а капитаном выбран Эрик Карлссон. Судя по всему, шведы намерены выступить на этом форуме успешно. Их селекция впечатляет. Американцы же на старте никуда торопиться не будут. Это просто не их стиль.

А вот Швеция начнёт этот чемпионат ударно и одержит победу», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».