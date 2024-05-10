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Швеция — США: ставка Владимира Плющева на матч чемпионата мира по хоккею

Швеция — США: ставка Владимира Плющева на матч чемпионата мира по хоккею
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция — США.

Ставка: победа Швеции за 2.47.

«В Чехии стартует чемпионат мира. И уже в первом туре между собой сыграют одни из фаворитов турнира сборные Швеции и США.

Начиная с 2009 года эти команды играли друг с другом восемь раз и по исходам за этот период пока полный паритет. Соперники обыграли друг друга по четыре раза. Причём в последних пяти поединках американцы взяли верх в четырёх случаях! В том числе на прошлогоднем ЧМ — 4:3 (ОТ). То есть, налицо тенденция в пользу звёздно-полосатой команды.

В этом году у «Тре Крунур» 18 игроков из НХЛ, включая Виктора Хедмана, а капитаном выбран Эрик Карлссон. Судя по всему, шведы намерены выступить на этом форуме успешно. Их селекция впечатляет. Американцы же на старте никуда торопиться не будут. Это просто не их стиль.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот Швеция начнёт этот чемпионат ударно и одержит победу», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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