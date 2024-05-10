«Алавес» — «Жирона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч испанской Примеры «Алавес» — «Жирона».

Ставка: победа «Жироны» за 2.02.

Так сложилось, что календарь на последнем отрезке сезона у «Алавеса» непростой. Сразу после игры с «Жироной» его ждёт встреча с «Реалом». Почему бы не подпортить лидерам статистику? «Жирона» будет стремиться к победе. Пусть она уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов благодаря победе в каталонском дерби с «Барселоной» (4:2), но есть повод насолить соседям.

Подопечные Анхеля Мичела занимают второе место в таблице Примеры, опережая команду Хави на одно очко. Хотелось бы, чтобы исторический сезон бело-красные завершили с серебряными медалями.

Бело-красные тоже подходят к игре 35-го тура с трёхматчевой победной серией. Кроме «Барселоны», они выиграли у «Кадиса» (4:1) и «Лас-Пальмаса» (2:0). Наконец-то вернулся к игре Артём Довбик. Украинец забивал минимум гол в каждом из пяти последних матчей. Если продолжит в том же духе, то завершит сезон в роли лучшего бомбардира Примеры. На его счету 20 голов, а Беллингем забил 18.

Во встрече первого круга «Жирона» разгромила «Алавес» со счётом 3:0. Она будет стремиться повторить этот результат. Может даже случиться такое, что команда Анхеля Мичела уволит Хави. AS информирует, что тренеру сине-гранатовых поставили ультиматум – завершить сезон на второй строчке. Если этого не произойдёт, то его могут уволить. Насколько это серьёзно – неизвестно. Но исключать подобное развитие событий не станем.

Мы считаем, что белая полоса «Алавеса» должна прерваться. Бело-красные заслужили второе место, а Довбик — награду лучшему бомбардиру Примеры. «Жирона» выжмет из себя все соки и одержит победу с коэффициентом 2.02.