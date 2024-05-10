«Фрозиноне» — «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Серии А «Фрозиноне» — «Интер».

Ставка: победа «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.88.

«Фрозиноне» полностью поглощён борьбой за сохранение места в Серии А. Провалив по большому счёту первый круг, команда под руководством Эусебио Ди Франческо внезапно сконцентрировалась и показывает неплохие результаты в последних встречах.

Прекратил тренерский штаб эксперименты с позиционным нападением и взял за основу надёжную оборонительную схему, что позволило «канарейкам» набирать очки в шести турах подряд. Они сыграли вничью в пяти матчах и одержали победу над «Салернитаной» (3:0).

После столь удачного отрезка «Фрозиноне» выбрался из зоны вылета и находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. Но расслабляться «канарейкам» ни в коем случае нельзя, поскольку от 18-й строчки, на которой находится «Удинезе», их отделяют всего три очка.

В свою очередь, «Интер» уже смотрит в будущее, поскольку недавно выиграл скудетто и отпраздновал это событие с болельщиками. Главный тренер Симоне Индзаги проверяет различные сочетания и предоставляет игровую практику запасным, поскольку находится в процессе формирования состава на следующий сезон.

Стоит отметить, что мотивировать своих подопечных выложиться по максимуму в концовке сезона Индзаги сложно. Это доказывает поражение в минувшем матче с «Сассуоло» (0:1). Соперник играл на пределе возможностей, а в действиях «Интера» явно прослеживалась вальяжность, хотя чёрно-синие больше владели мячом.

«Канарейкам» необходимо набирать очки в каждом матче, иначе они рискуют вылететь из Серии А. Ди Франческо заметно улучшил оборону, а также поддержка болельщиков должна помочь в игре с чемпионом, который без особого энтузиазма завершает сезон. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Фрозиноне» с форой (+1) за 1.88.