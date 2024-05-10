Чехия — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Чехия — Финляндия.

Ставка: победа Финляндии за 2.55.

Тренерский штаб чешской сборной собрал не самый сильный состав. В основном это хоккеисты местных чемпионатов. Среди нападающих выделить можно Лукаша Седлака, выступающего за «Пардубице», но имеющего опыт в НХЛ. Доминик Кубалик провёл не лучший сезон в «Оттаве», Давид Кемпф («Торонто») и Ондржей Палат («Нью-Джерси») могут привнести много хорошего в команду.

Во время Чешских игр Еврохоккейтура тренерский штаб задействовал двух вратарей. Лукаш Достал, выступающий за «Анахайм», проиграл две встречи и пропустил суммарно пять шайб. Петр Мразек пропустил только один гол, да и то шведам «народная команда» уступила лишь в третьем периоде. Сложно представить, что Чехии удастся прыгнуть выше головы.

Сборная Финляндии – совсем другое дело. На последнем турнире Еврохоккейтура Финляндия победила Чехию (4:1), Швейцарию (3:1) и Швецию (4:3 Б). Перед его стартом «львы» четыре раза встречались со шведами в товарищеских матчах, уступив только в одном. По естественным причинам со сборной Суоми необходимо считаться. Всё-таки она добыла два золота в четырёх последних ЧМ.

Состав финнов выглядит намного бодрее, чем у чехов. Должен помочь команде в атаке набравший в этом сезоне 60 (12+48) очков Микаэль Гранлунд из «Сан-Хосе». У 32-летнего форварда огромный опыт выступлений в НХЛ. Также особый вклад привнесут Валттери Пуустинен и Ессе Пульюярви, играющие в «Питтсбурге».

В защите есть несколько хоккеистов, игравших в КХЛ. Среди них болельщикам должны быть знакомы Оливер Каски, выступавший в «Авангарде», и Микко Лехтонен – по матчам за СКА. Полезен будет и опыт Олли Мяяття из «Детройта». Защитник «Ред Уингз» набрал 18 (14+4) очков в регулярном сезоне НХЛ.

Мы отдаём предпочтение «львам». Всё-таки они имеют гораздо больше опыта, у них намного лучше результаты в последних матчах, и не говорим уже о составе, который значительно превосходит заявку чешской сборной. Думается, Финляндия одержит победу в основное время с коэффициентом 2.55.