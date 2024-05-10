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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» нанести «Спартаку» первое поражение при Слишковиче

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» нанести «Спартаку» первое поражение при Слишковиче
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11 мая в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск.

Шансы «Спартака» оцениваются чуть выше: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.48. Это примерно 40% вероятности. Успех краснодарцев оценён в 2.82 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.86 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.24. Гол в исполнении «Краснодара» доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.63.

«Спартак» ни разу не проиграл с того момента, как Владимир Слишкович сменил Гильермо Абаскаля у руля команды. Беспроигрышная серия красно-белых во всех турнирах насчитывает шесть матчей.

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