ЧМ-2024 по хоккею: прогноз Павла Лысенкова на победителя турнира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя ЧМ-2024 по хоккею.

Ставка: победа Финляндии за 5.50.

«Я бы спрогнозировал то, что чемпионат мира по хоккею выиграет сборная Финляндии.

У них тактика не меняется, они играют все время в свой хоккей. Даже без звезд НХЛ сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в 2019 году. Поэтому я думаю, что как раз такую закрытую защитную модель они будут показывать. Команда играет как дома и получает большую поддержку. Им достаточно одного-двух базовых игроков из НХЛ, и вокруг них они построят команду, и за счет закрытой модели они могут этот турнир выиграть», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».