«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: первый тайм без голов за 3.10.

«Самарцы не выигрывают два тура подряд. За это время они отдалились от четвёртого места, сейчас отставание уже четыре очка, за три тура это отставание, конечно, можно отыграть, но сделать это будет непросто. В последнем туре команда Осинькина уступила «Оренбургу». Счёт открыл Матиас Перес на 24-й минуте, «Крылья» отыгрались в начале второго тайма, забил Рахманович. Правда, удержать ничью не получилось, Дмитрий Воробьёв обеспечил своей команде три очка. Помимо «Ахмата», «Крыльям» предстоит сыграть с «Динамо» и «Пари НН».

«Ахмат» сейчас находится в лучшей форме среди всех команд РПЛ, четыре победы подряд подняли команду Адиева на 10-е место. В последней игре грозненцы смогли обыграть одного из лидеров — «Краснодар». В первом тайме «Ахмат» больше оборонялся, зато во втором смог перевернуть игру. Несмотря на удачные результаты, команда ещё не гарантировала себе прописку в РПЛ на следующий сезон, преимущество над 13-м местом четыре очка. Чтобы точно обезопасить себя, необходимо набирать очки в ближайших матчах.

Обе команды практически решили все свои цели на сезон. И «Крылья» и «Ахмат» в последнее время чаще забивают во вторых таймах, поэтому предлагаю рискнуть и поставить на то, что в первом тайме мы забитых голов не увидим», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».