Канада — США. Прогноз: американцы не проиграют заклятому сопернику

21 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею на «Стил-Арена» в Кошице сборная Канады примет США. Букмекеры отдают минимальное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.25.

Канада — США (21.05.2019)

Классическая игра для «лайва», так как большинство ставок в прематче рискуют превратиться в угадайку. В 21:15 мск, когда начнутся встречи Канада — США и Швеция — Россия, все остальные команды уже завершат групповой этап. Следовательно эти четыре сборные будут знать все расклады и использовать их в своих целях.

Это повышает вероятность игры в разновидность поддавков, когда кто-то из команд начнёт выбирать себе более удобного соперника. Главное блюдо для группы В — сборная Германии, которая наверняка финиширует четвёртой. А Финляндия, например, кажется менее опасной, чем Канада и США, потому что индивидуального мастерства в атаке у «суоми» поменьше.

Ну и так далее. Определённое влияние окажет и ход параллельной игры, так что заключительные матчи групповой стадии в какой-то момент могут превратиться в фарс. Если во встрече России и Швеции всё более-менее понятно (первая строчка выведет на немцев) и борьба наверняка будет честной, то в игре североамериканцев возможны сюрпризы. На чемпионатах мира случалось всякое.

Если отвлечься от теорий заговора и оценивать непосредственно хоккей, сразу возникнет ощущение, что команды достойны друг друга. Обе завалили первый матч на ЧМ-2019, после чего добавили и выдали победные серии. Обе хороши в атаке, но не отличаются стабильностью. Обе имеют хорошие по именам вратарские бригады, которые на данный момент выступают ниже ожиданий.

Копаться в истории очных встреч смысла нет, поскольку каждый ЧМ сильно отличается друг от друга, ведь количество звёзд и сила конкретных команд в разные годы ощутимо разнятся. Следует отметить вот что: четыре из девяти предыдущих поединков Канады и США во всех турнирах не заканчивались после 60 минут.

Можно не мудрить и просто взять лобовую ничью за 4.80. А вообще, шансы «звёздно-полосатых» выглядят ничуть не хуже, так что перекос в пользу «кленовых листьев» выглядит сомнительным. К тому же американцы имели бонусные сутки на восстановление, ведь Канаде поздним вечером понедельника предстоит играть с Данией. П2 с нулевой форой за 2.10 — вполне неплохо.

Обе команды атакуют лучше, чем защищаются, так что напрашивается верх. В пяти предыдущих очных встречах забивалось от пяти до восьми голов. Но даже ТБ 5,5 шайбы идёт за скромные 1.58, так что придётся усложнять. Х2 + ТБ 4,5 шайбы за 2.25 — симпатично, ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.70 — опасно, но любопытно.

Ставки на матч Канада — США

Четыре из девяти предыдущих поединков Канады и США во всех турнирах не заканчивались после 60 минут. Можно не мудрить и просто взять лобовую ничью за 4.80. А так «звёздно-полосатых» выглядят ничуть не хуже: американцы имели бонусные сутки на восстановление, ведь Канаде поздним вечером понедельника предстоит играть с Данией.

Ставка №1: ничья за 4.80.

Ставка №2: США не проиграет + ТБ 4,5 шайбы за 2.25.

Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.70.

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