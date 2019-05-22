Прогнозы на плей-офф ЧМ-2019: ставки на проход в матчах 1/4 финала

23 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и в Кошице на «Стил-Арена» состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею: Канада — Швейцария, Финляндия – Швеция, Чехия – Германия и Россия – США. Самое время изучить котировки букмекеров и попробовать поймать ставку с хорошим коэффициентом.

Канада — Швейцария (23.05.2019)

Сборной Швейцарии сильно не повезло с соперником. Против Финляндии и США (не говоря уже про Германию) шансы были бы как минимум неплохими, но канадцы выглядят заметно мощнее и устойчивее. Повторить прошлогодний успех и дойти до финала ЧМ-2019 подопечным Патрика Фишера будет неимоверно сложно.



Тогда они разобрались с «кленовыми листьями» в полуфинале (3:2), но это в прошлом. В тот раз канадцы мучались в каждой серьёзной игре из-за скромной защиты и слабой вратарской линии. Теперь всё иначе: щёлчок по носу от финнов явно пошёл на пользу, североамериканцы к концу группового этапа прекратили заниматься ерундой и смели всё на своём пути.

8:1 с Германией, 3:0 с США — даже голые результаты без привязки к статистике смотрятся солидно. Добавим к этому убойнейшее большинство (10 шайб за 19 попыток), набравших форму к старту плей-офф вратарей и ровный (по меркам чемпионата мира, разумеется) состав. Разница потенциалов кажется очевидной.



Швейцария показала свой уровень в конце групповой стадии. В матчах со Швецией, Россией и Чехией она навязывала борьбу и на отдельных отрезках выглядела более чем бодро, но неизменно пропускала лёгкие шайбы и оставалась ни с чем. Бой «крестоносцы» дадут, а вот итоговый проход станет сенсацией.



Шансы на проход: 80% — 20%

Финляндия – Швеция (23.05.2019)

Сборная Финляндии заняла второе место в группе, имела восемь лишних часов на отдых, да впридачу ко всему ещё и продолжит играть на знакомом льду в Кошице. Тем не менее, букмекеры считают явным фаворитом четвертьфинала «тре крунур», выставляя на успех «суоми» коэффициент в районе «тройки». И с ними сложно поспорить.



Подопечные Юкки Ялонена мощно начали турнир: по делу хлопнули канадцев (3:1), добили крепких словаков (4:2) и достойно показали себя в матче с США (2:3ОТ). А вот дальше пошло похуже. Победы над проходными соперниками лёгкими не получились, а поражение от весьма средненьких немцев (2:4) не дало удержать первую строчку в группе.



Вполне возможно, что собравшие не самый мощный состав финны вышли на пик формы к первым дням турнира, чтобы точно попасть в плей-офф, а теперь потихоньку сдают позиции. По крайней мере чисто визуально они в последние дни выглядели тяжеловато, да и в своей зоне ошибались чаще прежнего.



Индивидуального мастерства у шведов заметно больше, спецбригады у них тоже сильнее. У «суоми» очень молодая команда, которая компенсирует нехватку таланта и опыта организованностью. Финны опасно атакуют с ходу, а вот позиционное нападение провисает: вся угроза исходит от двух-трёх хоккеистов.



Если «тре крунур» не будут лезть вперёд всей пятёркой и получать по два-три выхода «2-в-1» за период, а найдут более сбалансированную модель, они своего рано или поздно добьются. Головомойка от сборной России лишь добавит мотивации, концентрации и злости. Кроме того, на ЧМ и ОИ Швеция в последние годы стабильно побеждает соседа.



Шансы на проход: 35% — 65%

Чехия – Германия (23.05.2019)

Пожалуй, самая скучная пара четвертьфинала. Сборная Германии умудрилась при весьма блеклой игре финишировать третьей в группе А. Сразу в нескольких случаях она откровенно «отскочила». 2:1 с Данией, 3:2 со Словакией и 4:2 с Финляндией сложно назвать как-то иначе. По качеству хоккея немцы — с запасом худшие среди всех участников плей-офф.



Сборная Чехии явно превосходит оппонента. Сомнения вызывают разве что скромная реализация численного преимущества (девятое место на ЧМ-2019) и феноменальное везение бундестим. Впрочем, запас в индивидуальном таланте столь велик, что даже скромной реализации моментов наверняка хватит фавориту для победы.



Атака у Германии совсем скромная. Наказывать за ошибки получается неплохо, а вот создать что-то самим — проблема. Если чехи не будут дарить подарки, больше 1-2 шайб они не пропустят. Леон Драйзайтль хорош, но для четвертьфинала этого вряд ли хватит. Немцы выполнили задачу на турнир, сенсации не ждём.



Шансы на проход: 75% — 25%

Россия – США (23.05.2019)

Перед стартом ЧМ-2019 многие считали американцев чуть ли не главным фаворитом. Уже тогда это выглядело сомнительно. Линия атаки на бумаге смотрится мощно, но ужасная игра вратарей и дисбаланс состава (чуть ли не все защитники в заявке, например, имеют один и тот же хват) сделали своё дело.



Групповой этап сборная США провалила, однако сейчас это не имеет особого значения. Получить в соперники Финляндию (или уж тем более Германию) было бы гораздо приятнее. Потому что «звёздно-полосатые» очень нестабильны, но в удачный день при всех своих слабостях в обороне способны дать прикурить кому угодно.

У подопечных Джеффа Блэшилла второе большинство на турнире (43,8%) и отличное меньшинство, но по большей части эта статистика набита на аутсайдерах. Канаде и Финляндии забить при численном преимуществе так и не удалось. А вот атаки с ходу у американцев в порядке, что вызывает серьёзные опасения.



Если Кори Шнайдер возьмётся за ум и начнёт выручать, возможно всё. Нападение у США крутое, а потому главное — не дать им поймать волну. Считать североамериканцев явным аутсайдером очень опасно, а уж склонность россиян к глупым удалениям в чужой зоне и вовсе рискует оказаться роковой.



Впрочем, ставить против сборной России после такого группового этапа (шесть разгромных побед в семи поединках) можно только в попытке поймать жирный коэффициент. 4.20 на проход США смахивают на валуй — шансы гостей ну никак не меньше 25%. Брать П1 за 1.22 уж точно не стоит: североамериканцы традиционно добавляют в плей-офф, так что без нервов, похоже, не обойдётся.



Ловить ли большой кэф или довериться своим впечатлениям — дело вкуса и привычек каждого игрока. А в остальном россияне, естественно, смотрятся солиднее. Свои 3-4 шайбы при такой обороне и слабой игре вратаря американцев «Красная машина» наверняка забьёт.



Шансы на проход: 65% — 35%

Ставки на четвертьфиналы ЧМ-2019 в Словакии

1. Экспресс с общим коэффициентом 2.10:



Выбор №1: проход Канады за 1.26.



Выбор №2: проход Швеции за 1.40.



Выбор №3: проход Чехии за 1.19.



2. Ставка-одинар: проход США за 4.20.

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