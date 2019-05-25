Прогнозы на плей-офф ЧМ-2019: ставки на проход в матчах 1/2 финала

25 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы состоятся матчи полуфинала чемпионата мира по хоккею: Канада сыграет с Чехией, а Россия — с Финляндией. Пришло время изучить котировки букмекеров и узнать коэффициенты на проход команд.

Анализ матча Канада — Чехия

Сборная Канады остановилась в долях секунды от сенсационного вылета с чемпионата мира в четвертьфинале, а Чехия выиграла свою встречу со счётом 5:1. Парадокс в том, что по качеству игры подопечные Милоша Ржиги понравились даже меньше. Хотя счёт, разумеется, выглядит внушительно.

«Кленовые листья» пропустили обе шайбы в меньшинстве, но в равных составах вели игру и смотрелись острее. Разница бросков (42-24) не даст соврать. У Швейцарии было несколько опасных контратак и, пожалуй, больше ничего. А вот канадцы подолгу кружили в чужой зоне, давили, но Леонардо Дженони тащил всё.



А вот чехи выдали два абсолютно равных периода с серой сборной Германии. Инициативой владели, но моментов почти не было — одни набросы на ворота. В заключительной 20-минутке немцы несколько раз запирали соперника в его зоне, но пропустили две контратаки и рассыпались. Так что переоценивать итоговый результат не стоит — игра была пусть не равной, но близкой.



У сборной Чехии по-прежнему не работает большинство, ужасное десятое место по реализации лишнего (20,7%). Канада, для сравнения, лидирует на ЧМ-2019 по этому показателю (50%). Одних атак с ходу для победы над североамериканцами маловато. Если только Патрик Бартошак не будет стоять как стена.



Линия обороны у Ржиги выглядит откровенно скромно, даже у сборной Германии в первом периоде был выход один на один. Чехи наверняка отдадут шайбу, постараются обороняться максимально компактно и будут караулить контратаки. Несколько элитных форвардов (Фролик, Ворачек, Врана, Палат) свои 1-2 шайбы сообразят, но без чудес от вратаря этого едва ли хватит.



Кроме того, в восьми предыдущих встречах с Чехией на крупных турнирах (ОИ, ЧМ, Кубок мира) канадцы одержали семь побед. Попасть в финал европейской сборной будет тяжело.

Шансы на проход: 70% — 30%

Анализ матча Россия — Финляндия

Сборная России поиграла на нервах болельщиков в четвертьфинале: придумала себе приключения на ровном месте и едва не позволила США дожить до овертайма (4:3). При этом по качеству хоккея и количеству моментов превзошла соперника на две головы. Если бы реализация находилась на уровне, всё могло бы закончиться победой в 3-4 шайбы.



Последнее препятствие на пути к финалу чемпионата мира — Финляндия. Разница в классе очевидна, зато терять Суоми абсолютно нечего. Это очень молодая команда с большим количеством малоизвестных игроков, которая никого не боится и отлично играет с топ-сборными.



На старте турнира она задушила канадцев и по делу взяла три очка (3:1). Затем было очень достойное поражение от США: получив 0:2 к середине первого периода, подопечные Юкки Ялонена сумели вернуться в игру, сравнять счёт и взять одно очко. Уступили только в овертайме (2:3ОТ).



Ну и эпичный матч со Швецией (5:4ОТ), где соперник тоже быстро повёл с разницей в две шайбы, посчитал задачу выполненной и сбавил обороты. Финны висели на воротах Лундквиста два периода, сумели отыграться и на этот раз оказались точнее в овертайме. В общем, очевидно, что расслабляться с Суоми никак нельзя, иначе наказание не заставит себя ждать.

В целом по качеству игры и уровню состава сборная России заметно сильнее. Если проблем с мотивацией и старанием не возникнет, Красная машина пройдёт дальше. Пример матча с США и предыдущие выступления финнов наверняка послужат для наших хоккеистов уроком: выключаться до финальной сирены никак нельзя.



Всё остальное у Красной машины есть. Отличные спецбригады, мощнейшая линия атаки, классный вратарь. Но это преимущество надо реализовать.



Шансы на проход: 70% — 30%

Ставки на матчи ЧМ-2019 Канада — Чехия и Россия — Финляндия

Экспресс с общим коэффициентом 2.07.



Выбор №1: проход России за 1.26.



Выбор №2: проход Канады за 1.64.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.