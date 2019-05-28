Финская сказка. Букмекеры подвели итоги ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии на ЧМ-2019 сотворила чудо сродни «Лестеру» в сезоне-2015/16 или триумфу сборной Греции по футболу на Евро, когда букмекеры принимали ставки по невероятным коэффициентам до начала турниров. В хоккее эту победу можно сравнить с «Чудом на льду» сборной США в 1980 году. Ну а сделавшие верный прогноз на Финляндию по ходу турнира сейчас уже откупорили шампанское.

Финляндия не была фаворитом

И это логично. Да, в этой команде была звёздочка в лице Каапо Какко (на 99% будет 1-м или 2-м на ближайшем драфте НХЛ), но в остальном это коллектив из трудяг, такая рабоче-крестьянская версия. Лидером в матчах на вылет стал Марко Анттила, не заигравший в КХЛ и поигравший даже в богом забытом Волжске в ВХЛ.

Ну а управлял этой командой Юкка Ялонен. Этот специалист известен российским болельщикам по работе со СКА, но мало кто помнит, что своё прошлое чемпионство финны выиграли тоже под его руководством. Это было в 2011 году.



Перед стартом турнира поставить на победу Финляндии в БК «Фонбет» можно было с коэффициентом 9.00. То есть вероятность победы финнов оценивалась примерно в 10%. Главными фаворитами букмекеры считали напичканную звёздами сборную России и команду Канады, собравшую крепкий состав. Выше оценивали и шансы Швеции.



Не сильно изменилась оценка экспертов и в плей-офф. Перед ¼ финала поставить на Финляндию можно было с коэффициентом 8.00 (все те же 10%), а перед полуфиналом за 6.50 (14%). Лишь перед финалом коэффициент на успех Ялонена и компании серьёзно снизился: поставить на триумф Суоми можно было за 2.60. То есть даже перед решающим матчем ЧМ-2019 букмекеры оценивали шансы финнов не больше чем в 35%.

Игроки не верили на Финляндию

Финнам не доверяли букмекеры, не доверяли и игроки. Так, в БК «Фонбет» перед началом турнира на победу Финляндии пришлось менее 3% денег. В лидерах шли Россия (55%), США (20%) и Канада (10%).



Перед четвертьфиналами на финнов приходилось 3% объема ставок рынка. Игроки все активнее ставили на Россию, на чемпионство команды Ильи Воробьёва приходилось уже 70% денег.



Перед полуфиналами (после сумасшедшей победы в овертайме над Швецией) Финляндия вышла в БК «Фонбет» на 3-е место по объёму денег, поставленных на чемпионство. Но эта цифра составляла всего 7%. На Россию пришлось 75%, на Канаду – 15%, на Чехию – 3%.



Наконец, перед главным матчем турнира 84% денег по ставкам на победителя финального матча пришлись на сборную Канады. Финны собрали лишь 16%. И осуществили громкую сенсацию!

Крупные ставки – против финнов!

Неудивительно, что 3 самые крупные ставки, которые в БК «Фонбет» приняли на ЧМ-2019, оказались против Финляндии. Самой оглушительной оказалась неудача игрока, поставившего 2 млн рублей за 3 часа до начала полуфинального матча на победу России в основное время.



Звёздные россияне ничего не смогли сделать с системой обороны Ялонена. Когда не справлялись защитники, выручал известный до этого турнира лишь узкому кругу специалистов вратарь Кевин Ланкинен. Представьте, он играет в Лиге восточного побережья США, это даже не АХЛ! Ну а решающую шайбу на 51-й минуте встречи забросил Анттила.

За час до начала финального матча другой клиент БК «Фонбет» поставил 1,2 млн рублей на победу Канады в основное время матча. И поначалу его надежды казались не напрасными: Ши Теодор открыл счёт. Но финны не рассыпались и во 2-м периоде забросили дважды: дубль оформил всё тот же Анттила. Окончательно добила канадцев шальная шайба Харри Песонена за 4 минуты до финальной сирены.

В споре бомбардиров ставили на Кучерова

Как рассказала маркетинг-директор БК «Фонбет» Алина Якиревич, игроки не делали крупных ставок на лучшего бомбардира турнира. Однако россияне верили в своего: на Никиту Кучерова пришлось 60% денег на этом рынке. В итоге российский форвард стал вторым, набрав 16 (10+6) очков.

20% денег пришлось на шведа Вильяма Нюландера, который в итоге и выиграл почетное звание. В активе нападающего 18 (5+13) очков, и это ещё шведы завершили свой путь в четвертьфинале!



По 5% было поставлено на чеха Якуба Ворачека и канадца Энтони Манта. Ещё 10% распределились между остальными хоккеистами.

Праздник хоккея. И букмекеров

ЧМ-2019 стал настоящим праздником хоккея. И интерес игроков это подтверждает: даже в сравнении с олимпийским хоккейным турниром в Пхенчхане объём ставок, принятых БК «Фонбет» на турнир, вырос примерно на 30%. Возможно, всё дело в составах команд, ведь на чемпионат мира, в отличие от Олимпиады, приехали многие звёзды из НХЛ, а в Южную Корею лига их не отпустила.

Для букмекеров ЧМ-2019 также стал удачным. По словам Якиревич, сумма ставок игроков превысила сумму выплат на 14%.

Могут повторить?

Через год чемпионат мира по хоккею примет Швейцария. И букмекеры уже сейчас принимают ставки на то, кто выиграет этот турнир. По оценкам аналитиков БК «Фонбет», шансы финнов повторить свой успех составляют примерно 15%.



Шансы России эксперты оценивают в 25%. Да, собрать столь же звёздный состав россиянам будет непросто, но потенциал у этой команды огромный. Будем ждать!



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