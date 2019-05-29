«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: «музыканты» подтянут дисциплину

30 мая, во втором матче финальной серии Кубка Стэнли, «Бостон Брюинз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры считают фаворитами хозяев льда: поставить на победу чёрно-золотых в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» (30.05.2019)

В первом матче Кубка Стэнли хозяева были сильнее и заслуженно победили (4:2). «Бостон» ничего не позволил у своих ворот, не считая пары нелепых привозов в первом периоде, которые можно списать на 11 дней простоя после финала конференции и потерю ритма. В остальном у «Блюз» было 2-3 реальных момента за всю встречу.

«Сент-Луис» здорово провёл дебют и вполне мог зацепиться за результат, но в какой-то момент просел и стал ощутимо проигрывать в движении, а быстрый ответ Клифтона окончательно выбил у гостей землю из-под ног. Ну и, конечно, лишние фолы: пять удалений — это очень много. «Брюинз» сравняли счёт именно в большинстве, а потом уже не давали поднять сопернику голову.

38-20 по броскам — довольно красноречивый итог преимущества, которым владели хозяева в заключительные 40 минут. «Музыканты» увязли в обороне «медведей» и практически не тревожили Тууку Раска. Вдобавок Джордан Биннингтон не подтащил — две шайбы из трёх не были безнадёжными.

Если с защитой подопечных Брюса Кэссиди всё давно ясно, то в силовой борьбе они приятно удивили. «Сент-Луис» знает толк в единоборствах, но полноценным преимуществом в первой игре этот фактор не стал. На чужом «пятаке» гости появлялись редко, да и у бортов выглядели средненько. Если они хотят цепляться за серию, надо добавлять.

Ещё один важный момент — полнейшее преимущество низших звеньев «Бостона». Крэйгу Берюбе впору задуматься о паре изменений в составе или сочетаниях, потому что с такой доминацией третьей и четвёртой троек соперника надо что-то делать. Иначе серия не затянется.

Проверим ТМ 7,5 малых штрафа за 1.85. Тренерский штаб «Блюз» наверняка постарается не допустить повторения той же ситуации, потому что давать чёрно-золотым фору в 4-6 минут большинства — это самоубийство. Игроков должны попросить действовать аккуратнее и компактнее. Второй вариант — «Бостон» получит больше штрафа за 2.45.

Неплохо смотрится ИТМ 3,5 броска Пастрняка за 1.80. В первом матче он тревожил Биннингтона четырежды, хотя отыграл почти 5,5 минут в большинстве. Норма чеха по плей-офф — 3,2 броска. Гости играют строго и едва ли продолжат пачками хватать удаления, а в равных составах он не всегда активен.

По традиции возьмём ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.63. В 14 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов, а «Сент-Луис» в первой встрече испытывал гигантские проблемы с преодолением обороны соперника.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

В первой игре «Блюз» помешали лишние фолы: пять удалений — это очень много. «Брюинз» сравняли счёт именно в большинстве, а потом уже не давали поднять сопернику голову. Тренерский штаб наверняка постарается не допустить повторения ситуации, ведь давать чёрно-золотым фору в 4-6 минут большинства — это самоубийство.

Ставка №1: ТМ 7,5 малых штрафа за 1.85.

Ставка №2: ИТМ 3,5 броска Пастрняка за 1.80.

Ставка №3: ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.63.

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