Турция – Россия. Прогноз: пощады ждать не приходится

30 мая сборные России и Турции встретятся в матче 2-го этапа Лиги наций. Начало матча – в 17:30 мск. Шансов у сборной России победить в этой встрече не так много.

Прогноз матча Турция — Россия (30.05.2019)

Да, женский волейбол непредсказуем, все решают свои задачи. Отсюда и такая нелогичность в результатах. Честно говоря, нет смысла ставить на такие матчи. Потому что коэффициент на победу турчанок мизерный, а подводных камней может быть много.



Так, вчера подложил нам свинью тренер сборной Японии. Взял и выставил совсем другую стартовую шестёрку. Когда проиграли сет, пошли замены, в итоге японки выиграли, но, как говорится, осадочек остался.

Но отмечу и нашу сборную. Неплохой матч девушки провели, могли бороться за пятую партию как минимум. Чего не хватило? В общем, всё того же: грамотной работы пасующих. Матвеева очень старается, но пока не обладает нужным опытом, а Рысева пока просто не сыгралась с командой. При этом неплохо отпринимали, неплохо работали на блоке. Правда, делаем здесь отметку, что самая высокая волейболистка японок ростом всего 187 сантиметров. Так что и атаковать было довольно легко, и блокировать. Хорошо вчера сыграла Маргарита Курило, показала себя лидером этой команды.



Что до сборной Турции, то вчера разозлённые турчанки камня на камне не оставили от сборной Германии. Увереннейшая победа, и, разумеется, хозяйки здесь – явный фаворит встречи. Да, их стиль более привычен сборной России, их игра более понятна, но класс явно выше.



Весь вопрос в том, какой состав Турция сегодня выпустит на площадку. Вот и как тут ставить? Я всё же склоняюсь к тому, что никаких поблажек команде Александра Красильникова не будет. Турчанки уже проиграли Японии, поэтому больше терять очки в их планы не входит.



Что можно сыграть в таком матче? Да то же, что и вчера, то есть победу Турции в 3 сетах за 1.72. Похоже, что турчанок очень разозлило поражение от Японии, да ещё дома, при полном зале. Прошлая наша встреча с враждебно настроенным залом завершилась разгромом от Бразилии. Думаю, что сегодня, если не будет экспериментов, всё закончится примерно так же.



Кроме того, можно рассмотреть ставку на ТМ 161.5 очка за 1.71. С Японией сборная России несколько раз сыпалась, но потом героически догоняла. Уверен, что провалы в игре с Турцией будут, а вот то, что получится догнать – сомневаюсь.



Интересной выглядит ставка на победу Турции в 1-м сете с форой (-4.5). Как показывает практика, России на турнире удаются больше всего вторые сеты. А вот в первых партиях команда ищет свою игру. Поэтому счёт 25:20 или крупнее выглядит вполне реальным в этой встрече.

Ставки на матч Турция — Россия (30.05.2019)

Из-за постоянной ротации составов прогнозировать матчи довольно сложно, да и вариантов особых букмекеры не оставляют. Пойдём по самому логичному пути: победа Турции в 3 сетах. Разница в классе довольно велика да ещё давление от враждебного зала. Его вчера полностью ощутила на себе сборная Германии.



Можно рассмотреть и победу Турции в 1-м сете с разницей в 5 мячей или больше. Скорее всего, хозяйки постараются ошеломить россиянок, включат максимальные обороты с первых мячей. Сборная России в этой Лиге наций, как правило, успешнее играет вторые партии, когда тренерский штаб уже имеет возможность внести какие-то коррективы. На том и порешим.



Ставка №1: победа Турции со счётом 3:0 за 1.72.

Ставка №2: победа Турции в 1 сете с форой (-4.5) за 1.86.



Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.