Мертенс — Севастова, Карреньо-Буста — Пэр. Экспресс на «Ролан Гаррос»-2019

31 мая в Париже в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Элисе Мертенс сыграет с Анастасией Севастовой, а у мужчин Пабло Карреньо-Буста встретится с Бенуа Пэром. Букмекеры считают фаворитами латвийку и испанца: поставить на победу Севастовой можно с коэффициентом 1.85, успех Карреньо-Бусты идёт за 1.64.

Анализ матча Элисе Мертенс — Анастасия Севастова (31.05.2019)

Обе теннисистки проводят сезон не лучшим образом. Мертенс выиграла турнир в Дохе, а за последующие три месяца сумела победить лишь в четырёх матчах. На грунте у неё совсем не заладилось, поражения от стоящих ниже по рейтингу теннисисток случались регулярно.



Зато с сеткой в Париже повезло. Первый круг — крепкий середнячок Тамара Зиданшек, второй — малоизвестная 16-летняя француженка Диан Парри, которая получила «уайлд-кард». Впрочем, даже тут не обошлось без приключений: Зиданшек дошла до третьего сета, заставив бельгийку понервничать.

Даже традиционно нестабильная Севастова на таком фоне смотрится солидно. Она вернулась после проблем со здоровьем, имеет положительный баланс на грунте в нынешнем сезоне и проигрывает по большей части крепким соперницам: Кики Бертенс, Белинда Бенчич, Петра Квитова.



На старте «Ролан Гаррос» Севастова спокойно прошла Луксику Кумкхум и Мэнди Минеллу, на двоих они выиграли всего 11 геймов. С Мертенс точно будет сложнее, но на данный момент состояние теннисистки из Латвии впечатляет больше. Даже немного странно, что котировки букмекеров практически равны.



П2 за 1.85 выглядит вполне нормально. Встреча вполне может затянуться из-за нестабильности обеих теннисисток, так что для одинаров стоит рассмотреть победу Севастовой при ТБ 20,5 гейма за 3.14 или даже победу Севастовой в трёх партиях за 5.00.

Ставки на матч Элисе Мертенс — Анастасия Севастова

Мертенс за три месяца сумела после турнира в Дохе смогла победить лишь в четырёх матчах. На грунте у неё совсем не заладилось, поражения от стоящих ниже по рейтингу теннисисток случались регулярно. Севастова выглядит увереннее, возьмём её лобовую победу.

Анализ матча Пабло Карреньо-Буста — Бенуа Пэр (31.05.2019)

Очередная дуэль старых знакомых, которых тянет друг к другу словно магнитом. За последние полтора года теннисисты встречались четырежды, при этом три последние игры остались за французом. За всю историю противостояния на грунте преимущество также у Пэра — три победы против двух.



В общем, П2 за 2.38 выглядит нормально: испанец в последнее время не впечатляет (в Барселоне, Эшториле, Мадриде и Риме проиграл все матчи), а удачный старт можно списать на приятную сетку. Карреньо-Буста обыграл Жоау Соузу и Алекса де Минора. Грунтовики, мягко говоря, не самые сильные.

У Пэра в этом сезоне уже есть два титула, оба взяты на глине — Лион и Марракеш. Зато француз стартовал в Париже не лучшим образом и за два круга провёл уже девять партий. Мариуш Копил забрал у него один сет, а Пьер-Юг Эрбер — два.



Так что в затяжном матче сил Бенуа может и не хватить, так что брать победу аутсайдера не станем. В поздних сетах испанец рискует получить преимущество в свежести. Но одно можно сказать точно: перед своей публикой Пэр точно будет бороться до конца и тянуться за каждым мячом. Даже если силы его покинут.



Потому логично ожидать ещё одной продолжительной игры, ведь противники прекрасно знакомы друг с другом и находятся на сопоставимом уровне. Самые очевидные варианты — верх по геймам и сетам: ТБ 37,5 гейма за 1.78 или ТБ 3,5 сета за 1.59.

Ставки на матч Пабло Карреньо-Буста — Бенуа Пэр

За последние полтора года теннисисты встречались четырежды, три последние игры остались за французом. За всю историю противостояния на грунте преимущество также у Пэра — три победы против двух. Испанец в последнее время не впечатляет, а его соперник во втором круге отбегал пять сетов. Силы примерно равны, ждём долгой игры.

Экспресс на третий круг «Ролан Гаррос»-2019

Выбор №1: победа Севастовой за 1.85.



Выбор №2: ТБ 3,5 сета в матче Карреньо-Буста — Пэр за 1.59.



Общий коэффициент = 2.94.

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