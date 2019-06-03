«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз». Прогноз: Крейчи сыграет на партнёров

4 июня в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Бостон Брюинз». Букмекеры считают фаворитами поединка хозяев льда: поставить на победу «музыкантов» в основное время можно с коэффициентом 2.44.

Анализ матча «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» (04.06.2019)

Третий матч финала получился проходным, интрига умерла уже в начале второго периода. При этом шанс зацепиться у хозяев был: в стартовую десятиминутку они имели две отличные возможности. Но Туука Раск подтащил в нужные моменты, а затем за дело взялось большинство «Бостона».

Спустя 10 минут всё было кончено. Крэйг Берюбе явно затянул с заменой Джордана Биннингтона, у которого совсем не пошла игра. А потому вторая половина встречи превратилась в тренировку. Гости вообще не тревожили впервые вышедшего в плей-офф Джейка Аллена и спокойно довели дело до разгрома (7:2).

«Брюинз» убивают соперника шикарными спецбригадами и преимуществом на последнем рубеже. Было понятно, что «Блюз» уступают сопернику по составу, глубине и индивидуальному мастерству. С лишними удалениями и ошибками вратаря серия закончится максимум в шести матчах.

Но «музыканты» пачками хватают малые штрафы и позволяют «медведям» забросить четыре шайбы в большинстве за игру с четырёх попыток. А тащивщий в предыдущих раундах Биннингтон с запасом проигрывает дуэль Раску. Финн стабильно выручает, даже в проигранном матче к нему не возникало вопросов. О Биннингтоне такого не скажешь.

Вообще ставить на следующую за разгромом встречу крайне опасно. «Сент-Луис» восхитил настроем и мотивацией во второй игре, а задеть за живое хоккеистов и разозлить их после 2:7 Берюбе точно способен. Потому случиться может ровным счётом всё что угодно.

С точки зрения математики здорово смотрится ИТМ 1,5 броска Давида Крейчи за 2.20. В 20 матчах плей-офф чешский форвард совершил лишь 27 бросков (1,35 за игру), а коэффициент заметно превышает «двойку». Вариант на любителя, но всё же проверим.

По традиции возьмём ИТМ 2,5 шайбы «Сент-Луиса» за 1.87. Этот вариант доезжал во всех трёх встречах финальной серии. В 16 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов в основное время.

Ставки на матч «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз»

Ставить на следующую за разгромом встречу крайне опасно. С точки зрения математики здорово смотрится ИТМ 1,5 броска Давида Крейчи за 2.20. В 20 матчах плей-офф чешский форвард совершил лишь 27 бросков (1,35 за игру), а коэффициент заметно превышает «двойку». Вариант на любителя, но проверим.

Ставка №1: ИТМ 1,5 броска Давида Крейчи за 2.20.

Ставка №2: ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.87.

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