Нисикори — Надаль, Вавринка — Федерер. Прогноз на 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2019

4 июня в Париже в матчах 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Кей Нисикори сыграет с Рафаэлем Надалем, а Роджер Федерер встретится со Стэном Вавринкой. Букмекеры считают фаворитами Надаля и Федерера: поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.02, успех швейцарца идёт за 1.35.

Анализ матча Кей Нисикори — Рафаэль Надаль (04.06.2019)

Здесь трудно предсказать что-то кроме уверенной победы Надаля. Преимущество Рафаэля по общему уровню не вызывает сомнений, тем более — на глине. Японец в 12 очных встречах одержал всего две победы при 10 поражениях. На грунте всё ещё печальнее — 4-0 в пользу испанца.

В четырёх матчах на данном покрытии Нисикори выиграл лишь одну партию, случилось это в финале турнира в Мадриде-2014. С тех пор соперники ещё дважды играли в финалах грунтовых соревнований — речь про Барселону-2016 и Монте-Карло-2018. Кей не сумел взять ни единого сета.

Кроме того, у Надаля была серьёзная фора по времени на восстановление. Он дошёл до четвертьфинала на одной ноге, проиграв лишь один сет. А Нисикори затянул поединок четвёртого круга с Бенуа Пэром: три сета были сыграны в воскресенье, а ещё два пришлись на понедельник.

Азиатский теннисист всё же дожал француза, но выходить на Рафу в Париже после двух пятисетовых матчей подряд (до этого была ещё неплохая заруба с Ласло Джере) — это мазохизм. Пожалуй, даже выигрыш одной партии станет для обессиленного японца полноценным успехом.

В общем, сюрпризов и упорной борьбы в этой встрече не ждём. 2-4 гейма в каждом сете кажутся для Кея потолком, свежий Надаль вряд ли захочет играть в кошки-мышки. Возьмём тотал меньше 28,5 гейма за 1.75.

Ставки на матч Кей Нисикори — Рафаэль Надаль

Нисикори затянул поединок четвёртого круга с Бенуа Пэром: три сета были сыграны в воскресенье, а ещё два пришлись на понедельник. Выходить на Рафу в Париже после двух пятисетовых матчей подряд (до этого была заруба с Ласло Джере) — это мазохизм. Возьмём тотал меньше 28,5 гейма за 1.75.

Ставка: тотал меньше 28,5 гейма за 1.75.

Анализ матча Стэн Вавринка — Роджер Федерер (04.06.2019)

За всю историю противостояния с соотечественником и родственником (сестра Вавринки — возлюбленная Роджера) Стэн сумел победить лишь трижды при 26 поражениях. Но есть нюанс: все победы случились именно на грунте, тогда как на харде и траве Маэстро всегда оказывался сильнее.

Предыдущая встреча соперников на «Ролан Гаррос» состоялась в 2015 году и закончилась победой аутсайдера в трёх сетах. Это был тот самый турнир, на котором Вавринка добился сенсационного титула, красиво одолев Новака Джоковича. С тех пор много воды утекло, но удивлять Стэн явно не разучился.

Путь до четвертьфинала теннисисты прошли по-разному. Федереру повезло с сеткой, он сделал это в режиме круиз-контроля. Четыре уверенных победы в трёх сетах над слабыми оппонентами, среди которых можно выделить разве что опытного аргентинца Леонардо Майера.

Вавринка, напротив, изрядно помучился. Отдал партию скромнейшему Йозефу Ковалику, отыграл три тай-брейка с Григором Димитровым, а на десерт провёл пятисетовый триллер со Стефаносом Циципасом. Стэну уже 34, так что на каком-то отрезке сил может и не хватить.

Возьмём тотал меньше 39,5 гейма за 1.77. Вавринка провёл два тяжёлых матча подряд, что с немалой вероятностью скажется. Победителю пары наверняка придётся играть с Надалем, а потому Роджер постарается поскорее пройти соотечественника, чтобы сэкономить силы.

Ставки на матч Стэн Вавринка — Роджер Федерер

Стэн отыграл три тай-брейка с Григором Димитровым, а затем провёл пятисетовый триллер со Стефаносом Циципасом. Вавринке уже 34, так что на каком-то отрезке сил может и не хватить. Возьмём тотал меньше 39,5 гейма за 1.77.

Ставка: тотал меньше 39,5 гейма за 1.77.

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