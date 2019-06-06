«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: Тарасенко замучает Раска

7 июня в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры считают фаворитами хозяев льда: поставить на победу чёрно-золотых в основное время можно с коэффициентом 2.17.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» (07.06.2019)

Удивительно, но в третьем и четвёртом матчах финальной серии Кубка Стэнли было немало похожего, хотя результаты получились полярными — кошмарные 2:7 и триумфальные 4:2. С той лишь разницей, что хозяева стали гораздо эффективнее и провели на работу над ошибками.

«Сент-Луис» вновь дал огня в дебюте, затем заметно просел, но бодро провёл третий период. В прошлый раз стартовые 10 минут ничего не дали: моментов было достаточно, но Туука Раск тащил, а Владимир Тарасенко не забил. Теперь результативным оказался первый же подход — Райан О'Райлли отличился на 43-й секнде.

«Блюз» вновь использовали форчек и старались душить соперника по всей площадке, явно добавив в агрессивности. В четвёртой встрече «Бостон» преодолевал давление заметно хуже и порой не мог нормально выйти из зоны по 3-4 минуты. Хотя парой дней ранее неоднократно проходил капканы за 2-3 передачи и наказывал «музыкантов» атаками с ходу.

И самое главное — «Блюз» разобрались с ненужными удалениями, которые похоронили команду в третьем матче. «Брюинз» лишь дважды получили шанс реализовать лишнего. Спецбригады Брюса Кэссиди по-прежнему ощутимо лучше (важный гол в меньшинстве не даст соврать), но с 1-2 малыми штрафами за игру шансы «Сент-Луиса» существенно повышаются.

Теперь у аутсайдера есть реальный шанс поставить грозного оппонента на край пропасти. «Медведи» рискуют остаться без Здено Хары, который и в 42 года остаётся ключевым исполнителем. Гигантский словак исправно проводил на льду по 20-25 минут, пил кровь у Владимира Тарасенко и время от времени набирал очки.

Хара накануне пропустил тренировочное занятие команды. Если он не сыграет, хозяевам будет туго. В четвёртом матче они многое позволили «музыкантам» на добивании и «пятаке», а без опытнейшего защитника забирать отскоки станет ещё тяжелее.

До официальных новостей о статусе Хары ставки на результат опасны. «Брюинз», разумеется, будут фаворитом, но без Здено 2.34 на победу «Блюз» с учётом ОТ станут валуем. Лучше проверим ТБ 3,5 броска Тарасенко за 1.76. Владимир много тревожит Раска, а возможное отсутствие словака рискует добавить ему свободы. Можно даже взять гол Тарасенко за 2.50, он сейчас в отличной форме.

Также возьмём ТБ 0,5 броска Маршана за 1.70. Опытный форвард не забивает на протяжении трёх встреч, но в нынешнем плей-офф наносит в среднем по три броска за игру и много выходит в большинстве. Давать такой коэффициент на один бросок важнейшего исполнителя группы атаки по меньшей мере странно.

Также стоит рассмотреть ТБ 5 шайбы за 1.85. Лишь одна игра из четырёх получилась низовой (2:3ОТ во втором матче), в целом хоккей трудно назвать закрытым — моментов оппоненты создают достаточно, а вратари тащат не всегда. Вариант попроще — гол в каждом периоде за 1.70.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

До официальных новостей о статусе Хары ставки на результат опасны. «Брюинз», разумеется, будут фаворитом, но без Здено 2.34 на победу «Блюз» с учётом ОТ станут валуем. Проверим ТБ 3,5 броска Тарасенко за 1.76. Владимир много тревожит Раска, а возможное отсутствие словака рискует добавить ему свободы.

Ставка №1: ТБ 3,5 броска Тарасенко за 1.76.

Ставка №2: ТБ 0,5 броска Маршана за 1.70.

Ставка №3: ТБ 5 шайбы за 1.85.

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