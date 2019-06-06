Жирный кэф. «Броммапойкарна» — «Мьельбю»: прогноз и ставка (кф. 4.2)

В рамках розыгрыша шведской Суперэттан я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Броммапойкарна» примет на своем поле «Мьельбю».

«Броммапойкарна»

«Броммапойкарна», несмотря на статус одного из самых сильных коллективов Второго дивизиона, полностью провалила стартовый отрезок нового сезона. Так, после 11 сыгранных поединков красно-черные расположились на последней строчке в турнирной таблице, набрав всего 7 очков.



Защитная линия команды значительно усилилась в межсезонье, но приход такого сильного футболиста, как Оскар Пехрсон, не принес ожидаемых результатов. «Броммапойкарна» — один из 3 самых ненадежных клубов в обороне с показателем 1.82 гола.



Атакующая линия благодаря связке Александра Нильсена и Филиппа Хельквиста сумела выйти на показатель в 1.18 гола за матч, но все равно это только 10-й результат лиги.



Общая статистика представителя Стокгольма в последних 5 турах выглядит так: 1 ничья и 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей составляет -5 (5-10). На домашнем «Гримста» команда набрала только 3 очка из 18 возможных при разнице голов -5 (8-13). По обоим этим показателям команда является худшей в лиге на данный момент.

«Мьельбю»

«Мьельбю» — новичок Второго дивизиона, который удивил многих, просто превосходно стартовав в этом розыгрыше лиги Суперэттан. После 11 сыгранных поединков подопечные Милоша Милоевича занимают 2-ю строчку в таблице и небезосновательно являются одними из главных претендентов на повышение в классе.



Защита представителя Хеллевика впечатляет своей надежностью, пропуская менее одного гола в среднем за поединок (0.81). Атака под командованием Якоба Бергстема (6 голов и 3 передачи) также довольно часто радует своих болельщиков, поражая ворота оппонентов с показателем 1.36 гола.



В последних 5 турах команда набрала 15 очков из 15 возможных, забив при этом 8 и пропустив всего 2 гола в свои ворота. За пределами «Страндваллена» желтые сыграли всего 4 поединка, заработав в них 6 очков.

Прогноз на «Броммапойкарна» — «Мьельбю» с жирным кэфом

Прогноз. «Мьельбю» набрал отличный ход и вполне может воспользоваться игровым спадом более именитого соперника. Неплохим вариантом для основной ставки будет победа гостей с учетом того, что обе команды забьют за 4.2.



Ставка №1: победа «Мьельбю» и обе команды забьют за 4.2