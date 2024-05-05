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«Пари НН» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Пари НН» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1.75.

«Сложно сказать, чего можно ждать от «Пари НН» в этой встрече. Клуб расстался с Юраном. Я так понимаю, что новый тренер в этой игре не будет руководить командой. Как она будет играть – тут можно только гадать. Но, думаю, футболисты будут мотивированы. Новый тренер точно матч увидит, оценит старания игроков, их уровень.

Но «Спартак» сейчас в хорошей форме. При Слишковиче не проигрывает. Штаб успевает даже ротацию проводить. Но я не могу сказать, что есть уверенность в победе спартаковцев. Команда остается непредсказуемой. Плюс сейчас есть очевидный акцент на Кубке России. Там финал уже совсем близок.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выберу аккуратную ставку – «Спартак» не проиграет и тотал больше 1,5». У «Нижнего» совсем разладилась игра сзади. Очень много команда стала пропускать, ошибаться. А у москвичей хорошо выглядит Соболев, Игнатов прибавил, есть Бонгонда, есть Зиньковский. Забить даже 2 мяча «Спартак» может. Но и 1:1 могут сыграть, если нижегородцы смогут на характере упереться. Им уже нужны очки, а то и вылететь напрямую можно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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