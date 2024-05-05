«Динамо» — «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.

Подопечные Марцела Лички вернулись в чемпионскую гонку РПЛ, победив «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0). Они сократили отставание от лидирующих петербуржцев до трёх очков. А теперь сыграют с худшим клубом РПЛ. Но только по мнению турнирной таблицы. Ведь на деле южане весной выглядят симпатично.

Близость зоны вылета, перемены в тренерском штабе и составе повлекли улучшение рисунка игры и результатов сочинцев. В последних девяти встречах в чемпионате России они уступили только «Ахмату» (0:1), но и победили лишь «Спартак» (1:0).

После того как сочинцы потеряли очки в минувшем туре с пребывающим в кризисе «Факелом» (0:0), их шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе России заметно снизились. Отставание от располагающихся на 14-й строчке в турнирной таблице первенства «огнеопасных» составляет семь очков.

Во встрече с «Факелом» подопечные Морено смотрелись весьма неплохо. Они много атаковали и даже забили гол. Однако взятие ворот было отменено из-за микроскопического офсайда после просмотра VAR. Для команды этот удар может стать весьма болезненным. К неудачам она очень восприимчива.

Заключить пари на победу «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В 26 встречах в РПЛ подопечные Лички забили 43 мяча, но и пропустили немало — 33. Чешский специалист редко изменяет принципам. Он отдаёт предпочтение красивому открытому атакующему футболу.

Роберт Морено тоже часто делает ставку на открытость. Однако сочинцы на последнем отрезке сезона потеряли много очков из-за нехватки надёжности в обороне. В 26 играх в первенстве они пропустили целых 40 мячей — столько же у «Урала», больше нет ни у кого.