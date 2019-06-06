Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз: Маэстро даст бой Королю грунта

7 июня в Париже в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Роджер Федерер сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры считают явным фаворитом Надаля: поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.14.

Роджер наконец-то посетил Париж, хотя грунт никогда не любил. Получилось отлично: пять побед пяти матчах при одном проигранном сете вывели его в полуфинал. Когда находишься в одной части сетки с Рафаэлем Надалем, рассчитывать на большее можно только при большой доле удачи.

В общем, за «Ролан Гаррос» Федерер уже заслужил самых тёплых слов. Шансы 10 лет спустя вновь выиграть турнир «Большого шлема» на глине минимальны, зато и терять ему абсолютно нечего. Надаль находится в отличной форме и, естественно, будет явным фаворитом.

В четвертьфинале швейцарец в четырёх сетах расправился со Стэном Вавринкой. Матч был упорным (длился 3 часа и 40 минут, вместил два тай-брейка), но в целом Маэстро выглядел лучше: здорово двигался, много атаковал и стабильно создавал соотечественнику проблемы на приёме.

Если бы Роджер лучше использовал свои возможности, всё закончилось бы быстрее. Но он реализовал всего 2 брейк-пойнта из 18. У Вавринки, для сравнения, 2 из 5. В поздних партиях сказалась усталость Стэна, накануне напару с Циципасом приводившего в восторг зрителей на протяжении пяти часов.

Впервые с 2012 года Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Теперь играть предстоит с Надалем, который до сих пор не провёл на турнире ни одной по-настоящему плотной встречи. Был проигранный сет в матче с Гоффеном, но в трёх других партиях бельгиец в сумме взял лишь семь геймов.

В четвертьфинале Рафа разнёс наевшегося Кея Нисикори (6:1, 6:1, 6:3). Японец провёл две пятисетовых битвы подряд и, грубо говоря, просто отбывал номер. Испанский теннисист выиграл на одной ноге, сэкономил силы, но вновь не встретил достойного сопротивления.

Есть подозрение, что Роджер его обеспечит. О победе речи, пожалуй не идёт: по личным встречам на глине Надаль впереди 13-2, причём оба поражения случились не на «Ролан Гаррос», а в Гамбурге и Мадриде. И было это в прошлом десятилетии. На кортах «Ролан Гаррос» все пять матчей остались за Королём грунта.

А вот подарить Рафаэлю конкурентную игру и заставить его выдать больше привычных 70-80% Маэстро способен. Физическая форма в порядке, да и шесть предыдущих поединков остались за швейцарцем. Правда, все они состоялись на харде. Приём на месте, подача идёт — повторения безвольной игры Нисикори мы не ждём.

Возьмём тотал больше 32,5 гейма за 1.87. Варианты посмелее — «победа Надаля + ТБ 33,5 гейма» за 2.35, тотал больше 3,5 сета за 2.07 или даже «победа Надаля в четырёх сетах» за 3.74.

Ставки на матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль

По личным встречам на глине Надаль впереди 13-2, причём оба поражения случились не на «Ролан Гаррос», а в Гамбурге и Мадриде. И всё же подарить Рафаэлю конкурентную игру и заставить его выдать больше привычных 70-80% Маэстро способен.

Физическая форма в порядке, да и шесть предыдущих поединков остались за швейцарцем. Правда, все они состоялись на харде. Приём на месте, подача идёт — повторения безвольной игры Нисикори мы не ждём. Берём тотал больше 32,5 гейма за 1.87.

Ставка: тотал больше 32,5 гейма за 1.87.

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