Чехия – Болгария, Дания – Ирландия. Прогноз на квалификацию Евро-2020

7 июня на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в рамках квалификации к Евро-2020 сборная Чехии примет Болгарию, а на «Паркен» в Копенгагене Дания сразится с Ирландией. В обоих случаях букмекеры считают фаворитами хозяев поединков и выставляют коэффициенты в районе 1.62 на победы коллективов, выступающих в родных стенах.

Прогноз матча Чехия — Болгария (07.06.2019)

В отборочном цикле к Евро-2020 именно в группе А может сложиться одна из самых интересных ситуаций. Первое место, разумеется, достанется англичанам, а вот на вторую строчку претендуют все четыре оставшихся коллектива. Чехия неудачно съездила на Уэмбли и получила по полной программе, но конкуренты этим не воспользовались.

Болгария выдала ничью сначала с Черногорией, а затем и с Косово. Таким образом, все соперники Чехии потеряли очки, поэтому парням Ярослава Шильгавы нужно попросту брать своё и не оглядываться на остальных. Букмекеры вполне логично отдают предпочтение хозяевам, однако сбрасывать «львов» со счётов не стоит.

В Лиге наций УЕФА Чехия дважды обыграла Словакию, но в битвах с Украиной уступила в обоих поединках. Болгария сражалась с менее серьёзными соперниками в более скромной группе. В целом, «львы» выступили неплохо, хоть и не смогли завоевать первую строчку. Отбор к Евро-2020 ещё даже не перевалил экватор, однако уже сейчас цена ошибки очень высока.

На наш взгляд, обе команды постараются сыграть максимально аккуратно сзади и не допускать излишнего риска впереди. Тотал меньше 2,5 идёт за не самые аппетитные 1.7, тем не менее, вариант вполне надёжный. Ранний гол, конечно, способен повлиять на планы наставников, но на кону стоит слишком многое.

Да, Чехия недавно получила 0-5 от Англии и 1-3 от Бразилии, но, согласитесь, это команды гораздо более серьёзного уровня, чем Болгария. С европейскими середняками у коллектива Ярослава Шильгавы следующие результаты в трёх последних матчах: 0-1 с Украиной, 1-0 с Польшей, 1-0 со Словакией.

У Болгарии серия встреч с низовыми исходами достигла пяти поединков. «Львы» выдали 0-1 с Норвегией, а затем четыре подряд ничьи со счётом 1-1 против Кипра, Словении, Черногории и Косово. Учитывая данные обстоятельства, рассчитывать на три или более гола слишком оптимистично. Тренерам сейчас явно не до экспериментов, поэтому вполне логично, если матч пройдёт с минимумом опасных моментов.

Ставка на матч Чехия — Болгария

В матчах с середняками у Чехии три подряд низовых исхода. У Болгарии было поражение 0-1 от Норвегии, а затем четыре ничьи со счётом 1-1. Турнирная ситуация в Группе А такова, что обеим командам необходимо цепляться за результат, поэтому мы ожидаем закрытый футбол и минимум опасных моментов. За 1.7 заиграем тотал меньше 2,5.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.7.

Прогноз матча Дания — Ирландия (07.06.2019)

В последние годы судьба слишком часто сводит сборные команды Дании и Ирландии. В 2017 году «алая гвардия» и «парни в зелёном» соперничали в стыковых матчах за право участвовать в Чемпионате мира-2018, после чего попали в одну группу в Лиге Наций УЕФА, а теперь ещё и сражаются в отборе к Евро-2020. Сильные и слабые стороны друг друга соперники уже наверняка изучили вдоль и поперёк.

Если в двух предыдущих случаях Дания добивалась необходимого результата, то сейчас у Ирландии с точки зрения турнирной таблицы появился неплохой шанс попасть в топ-2 в группе и отобраться на Евро-2020 напрямую. Всё дело в особенностях календаря. «Алая гвардия» пока провела лишь один поединок, и тот можно считать самым сложным за весь цикл – выезд к Швейцарии.

Ирландия успела с минимальным счётом разобраться с обоими аутсайдерами группы, оставив Грузию и Гибралтар без каких-либо шансов на очки. «Парней в зелёном», безусловно, устроит ничья, но это не значит, что хозяевам нужна исключительно победа и любой другой результат станет настоящей катастрофой.

В последних матчах Дания пропустила слишком много, однако то были встречи на чужих полях. В родных стенах коллектив Оге Харейде чувствует себя максимально уверенно и практически не допускает ошибок в обороне. На наш взгляд, за 1.84 стоит внимательно рассмотреть ставку на то, что Ирландия не забьёт.

Голы команде Мики Маккарти даются с огромным трудом. В шести последних официальных матчах у Ирландии следующие результаты: 1-4 и 0-1 с Уэльсом, два раза по 0-0 с Данией, и победы 1-0 над Грузией и Гибралтаром. То есть, «парни в зелёном» в созидательной фазе откровенно проваливаются на фоне даже скромных команд, а встречи с «алой гвардией» лишний раз это подтверждают.

За два последних матча на выезде с командой Данией коллектив Мики Маккарти о забитых мячах практически не задумывался. Ирландия в упомянутых матчах в сумме нанесла лишь два удара в створ ворот. «Алая гвардия» после трёшки от Швейцарии наведёт порядок в обороне и не даст никаких шансов противнику. У самих хозяев также могут возникнуть проблемы с реализацией, но мы ставим исключительно на отсутствие гола в исполнении гостей.

Ставка на матч Дания — Ирландия

Забить на выезде против Дании невероятно трудно даже самым мастеровитым командам. Ирландия к грандам не относится и за два последних поединка в гостях у «алой гвардии» коллектив Мики Маккарти в сумме лишь пару раз пробил в створ. Ставка на то, что «парни в зелёном» останутся без голов доступна за 1.84, пожалуй, стоит проверить.

Ставка: Ирландия не забьёт за 1.84.

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