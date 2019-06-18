Россия – США. Прогноз: родные стены помогут

18 июня женская сборная России по волейболу сыграет с командой США в Екатеринбурге. Американки – явные фавориты встречи, но у россиянок будут шансы зацепиться хотя бы за сет.
Прогноз матча Россия – США (18.06.2019)
Лига наций добралась до Екатеринбурга, последний шанс для россиянок поправить своё турнирное положение. Правда, и соперники серьёзные: США, Нидерланды, Таиланд. И первый матч сразу же с топовым соперником – командой Карча Кирая.
Сборная России здесь в максимально боевом на данный момент составе. Вадим Панков подчеркнул не один раз на пресс-конференции, что будет в этих встречах уже полноценно играть Евгения Старцева. Ну и снова надежды на пару Парубец – Воронкова. У них уже не так плохо получалось в Италии, поэтому здесь можно говорить об осторожном оптимизме.
Вообще, главный тренер сборной России много слов правильных сказал здесь. И об отставании в развитии волейбола, о том, что наши игроки проигрывают в скорости, как нападения, так и принятия решений. Все это по делу и это грустно. Еще грустнее то, что непонятно, как это отставание ликвидировать.
Что до американок, то Карч Кирай не собираетс я экспериментировать в матче с Россией. Знаменитый специалист отметил, что команда еще не обеспечила себе выход в «Финал Шести», поэтому ни о каких переменах речи быть не может. Что ж, резонно. Хотя, по игре американок порой нельзя понять, кто здесь основной игрок, а кто резервист. Настолько это мощная и ровная команда.
Тяжело сегодня нашей сборной придётся в центре сетки, очень здорово американки атакуют там: и разнообразие направлений атак, и скорость впечатляют. Можно сказать, зависть есть. Второй момент, который будет сегодня ключевым – это приём. Есть мастера подачи у американок, справиться с ними будет непросто, и это – главная задача нашей команды. Получится – сет возьмут наверняка, если нет — тут уже все будет зависеть не от наших девушек.
Букмекеры предлагают нам 1.18 на победу США и 4.94 – на успех России. Могу с ними согласиться, эта оценка справедливая. Даже с учётом некоторого домашнего преимущества нашей команды и непростого перелета американок.
Ставки на матч Россия – США (18.06.2019)
Вообще, на такой матч я никому не рекомендую ставить. Коэффициенты никак не радуют, они слишком низкие на более-менее очевидные варианты. Это вам не мужская Лига наций!
Сет сборной России проверить можно, всё же в домашних стенах девушки наверняка будут очень стараться, но коэффициент 1.58…Это совсем смешно. Из остальных вариантов мне приглянулась ставка на ТБ 172.5 очка. Я всё-таки верю, что навязать борьбу у наших девушек получится. Ну а в 4 сетах 173 очка команды должны набирать.
Ставка: ТБ 172.5 очка за 1.90.
Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.
- 18 июня 2019
-
10:00
-
09:00
- 17 июня 2019
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 июня 2019
-
20:00
-
19:10
-
18:20
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 15 июня 2019
-
20:30
-
19:43
-
19:15