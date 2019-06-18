Россия – США. Прогноз: родные стены помогут

18 июня женская сборная России по волейболу сыграет с командой США в Екатеринбурге. Американки – явные фавориты встречи, но у россиянок будут шансы зацепиться хотя бы за сет.

Прогноз матча Россия – США (18.06.2019)

Лига наций добралась до Екатеринбурга, последний шанс для россиянок поправить своё турнирное положение. Правда, и соперники серьёзные: США, Нидерланды, Таиланд. И первый матч сразу же с топовым соперником – командой Карча Кирая.

Сборная России здесь в максимально боевом на данный момент составе. Вадим Панков подчеркнул не один раз на пресс-конференции, что будет в этих встречах уже полноценно играть Евгения Старцева. Ну и снова надежды на пару Парубец – Воронкова. У них уже не так плохо получалось в Италии, поэтому здесь можно говорить об осторожном оптимизме.



Вообще, главный тренер сборной России много слов правильных сказал здесь. И об отставании в развитии волейбола, о том, что наши игроки проигрывают в скорости, как нападения, так и принятия решений. Все это по делу и это грустно. Еще грустнее то, что непонятно, как это отставание ликвидировать.



Что до американок, то Карч Кирай не собираетс я экспериментировать в матче с Россией. Знаменитый специалист отметил, что команда еще не обеспечила себе выход в «Финал Шести», поэтому ни о каких переменах речи быть не может. Что ж, резонно. Хотя, по игре американок порой нельзя понять, кто здесь основной игрок, а кто резервист. Настолько это мощная и ровная команда.



Тяжело сегодня нашей сборной придётся в центре сетки, очень здорово американки атакуют там: и разнообразие направлений атак, и скорость впечатляют. Можно сказать, зависть есть. Второй момент, который будет сегодня ключевым – это приём. Есть мастера подачи у американок, справиться с ними будет непросто, и это – главная задача нашей команды. Получится – сет возьмут наверняка, если нет — тут уже все будет зависеть не от наших девушек.



Букмекеры предлагают нам 1.18 на победу США и 4.94 – на успех России. Могу с ними согласиться, эта оценка справедливая. Даже с учётом некоторого домашнего преимущества нашей команды и непростого перелета американок.

Ставки на матч Россия – США (18.06.2019)

Вообще, на такой матч я никому не рекомендую ставить. Коэффициенты никак не радуют, они слишком низкие на более-менее очевидные варианты. Это вам не мужская Лига наций!



Сет сборной России проверить можно, всё же в домашних стенах девушки наверняка будут очень стараться, но коэффициент 1.58…Это совсем смешно. Из остальных вариантов мне приглянулась ставка на ТБ 172.5 очка. Я всё-таки верю, что навязать борьбу у наших девушек получится. Ну а в 4 сетах 173 очка команды должны набирать.



Ставка: ТБ 172.5 очка за 1.90.



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