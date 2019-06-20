Уругвай – Япония. Прогноз: Суарес съест «самураев»

21 июня на стадионе «Арена ду Гремио» в матче второго тура группы C Кубка Америки — 2019 сойдутся сборные Уругвая и Японии. Коллектив Оскара Табареса идёт явным фаворитом у букмекеров. Даже фора «-1,5» на «чарруа» доступна за 1.65. Поставить на «синих самураев» эксперты предлагают за коэффициент 14.0.

Прогноз матча Уругвай – Япония (21.06.2019)

Уругвай и Япония в первом туре добились диаметрально противоположных результатов. Суарес и Кавани разносили оставшийся в меньшинстве Эквадор, а «синие самураи» получали по полной программе от чилийцев. Выход из группы от «чарруа» уже по сути никуда не денется, а вот у азиатских гостей это фактически последняя возможность встать на подножку уходящего поезда.



Япония привезла на Кубок Америки — 2019 свой не самый сильный состав, однако с нынешними исполнителями Хадзимэ Мориясу умудрился дойти до финала Кубка Азии. «Синие самураи» наигрывают новые сочетания, дают шанс молодёжи и стараются демонстрировать атакующий футбол. Подход крайне удобный для противника.

У сборной Уругвая система уже давно выстроена, и каждый исполнитель на поле заранее знает свой манёвр. Букмекеры практически не сомневаются в победе номинальных хозяев, но коэффициент на «чарруа» слишком скромный, а брать фору «-2» довольно опасно, так как японцы не отсиживаются в обороне и нацелены на созидание.



На наш взгляд, логичнее проверить общий тотал больше 3 за 1.9. Средний возраст защитников Японии, игравших против Чили, составляет порядка 21 года. Такую молодёжь Суарес и Кавани съедят на завтрак не поперхнувшись. Класс нападающих «чарруа» на несколько порядков выше, нежели у оппонентов, а главное – форвардов Уругвая великолепно поддерживают партнёры.



В распоряжении Оскара Табареса есть активные крайние защитники, подвижная средняя линия и отлично взаимопонимание. Один лишь только Уругвай запросто способен забить от трёх мячей. Сама Япония явно не захочет покидать поле с баранкой во втором матче подряд. С чилийцами у парней Хадзимэ Мориясу были моменты, но подводила реализация. Рано или поздно количество должно перерасти в качество, да и сами «чарруа» могут расслабиться.



Победа над Эквадором далась Уругваю слишком легко. Соперник ещё в первом тайме остался в меньшинстве, поэтому фаворит спокойно держал игру под контролем. На фоне столь убедительной виктории и не самого именитого состава японцев возможна некоторая недооценка со стороны «чарруа», а «синие самураи» продолжат биться при любом счёте.



За 1.82 доступно интересное предложение на тотал угловых Японии больше 3,5. У коллектива Хадзимэ Мориясу есть проблемы с созданием и реализацией моментов, но на флангах выступают техничные ребята. Центральная ось Уругвая выглядит неприступным монолитом, поэтому номинальным гостям придётся задействовать края.



С теми же чилийцами «синие самураи» подали 8 корнеров, притом что половина из них пришлась на тот период, когда счёт на табло был равный. То есть Япония гнёт свою линию и стремится атаковать при любом раскладе. Результат на Кубке Америки — 2019 для Хадзимэ Мориясу вторичен, куда важнее наладить игру впереди и отработать стандарты в боевых условиях.

Ставки на матч Уругвай – Япония

Япония со своей молодой обороной не станет серьёзной проблемой для Кавани и Суареса, но сами парни Хадзимэ Мориясу просто так не сдадутся. За 1.9 мы проверим общий тотал больше 3, а за 1.82 возьмём не менее 4 угловых от «синих самураев».



Ставка: тотал больше 3 за 1.9.



Ставка: индивидуальный тотал угловых Японии больше 3,5 за 1.82.



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