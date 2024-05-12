«Факел» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Урал» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Очное противостояние, практически драка, схватка, битва за сохранение места в Премьер-Лиге между «Уралом» и «Факелом». Пока обе команды находятся в зоне стыковых матчей. Игра пройдёт в Воронеже. По 28 очков у тех и у других. «Факел» при Черевченко пока не проигрывает, и оба матча он завершил вничью – 0:0 в Сочи и 1:1 с «Зенитом» в Воронеже. Ждать какой-то феерии от этой игры точно не стоит.

Думаю, будет огромное количество единоборств, нарушений. Думаю, что будет немало жёлтых карточек. Можно сыграть и на статистику здесь — по количеству фолов, жёлтых карточек. Команды должны, как мне кажется, тотал пробить «верховой».

И учитывая, что ничья, может быть, устроит и тех и других, то вряд ли и «Факел», и «Урал» будут раскрываться. На мой взгляд, будет плотный футбол, где будет больше борьбы, чем непосредственно самого футбола. В разрушении команды преуспеют больше, чем в созидании.

Мне кажется, голов здесь точно не будет даже трёх. Мой прогноз – «тотал меньше 2.5» за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».