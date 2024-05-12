«Атлетико» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.65.

«Атлетико» вроде бы уже не решает турнирных задач в этом чемпионате. Выше подопечные Диего Симеоне уже вряд ли поднимутся. Но команда всё равно не сбавляет обороты. В двух последних турах «матрасники» обыграли «Атлетик» (дома) и «Мальорку» (в гостях).

В похожей ситуации находится «Сельта». Только, естественно, на своём уровне. Команда из Виго опережает зону вылета на восемь очков и теоретически, конечно, ещё может вылететь из Примеры. Но практически это вряд ли случится. Да и очки клуб набирает регулярно. Так, в прошлом туре дома был обыгран «Вильярреал» (3:2). А вот на выезде «Сельта» в этом сезоне в целом играет неудачно. А «Атлетико» команда уступила и дома (0:3).

И в этом противостоянии всё представляется довольно просто и логично. Во всяком случае, исходя из вышесказанного», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».