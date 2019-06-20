Жирный кэф. «Цинциннати» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз и ставка (кф. 4.2)

В рамках розыгрыша MLS я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Цинциннати» примет на своем поле «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Цинциннати»

Футбольный клуб «Цинциннати» — новичок элитного дивизиона, который пока не ставит перед собой никаких серьёзных задач. Так, после 16 туров представитель Востока занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав только 11 очков.



Защитная линия оранжево-синих напоминает проходной двор, пропуская более 2 голов в среднем за поединок (2.06). Передняя линия, в свою очередь, также не балует стабильностью, поражая ворота оппонентов со скромным показателем в 0,87 гола. Оба этих результата входят в топ-2 худших во всей лиге на данный момент.

Общая статистика команды в последних 10 турах выглядит следующим образом: 1 победа и 9 поражений при разнице голов -19 (6-25). На домашнем «Нипперте» подопечные Йоана Дама набрали всего 7 очков из 18 возможных (худшие цифры лиги, не считая «Тимберс»).



В предстоящем поединке с «Лос-Анджелес Гэлакси» не сыграют Грег Гарса (защитник, игрок основы), Кенни Сайеф (атакующий полузащитник, один из лучших игроков команды) и Джимми Маклафин (полузащитник, игрок резерва).

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси», напротив, всегда находится в числе команд, которые являются главными претендентами на титул и этот год не исключение. Так, на старте чемпионата представитель Калифорнии занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 28 очков в 16 сыгранных поединках.



Защитная линия «галактикос» смотрится весьма неплохо, пропуская 1,18 гола за матч. На данный момент это 5-й лучший показатель лиги. Атака во главе со Златаном Ибрагимовичем также довольно исправно выполняет свои прямые обязанности, поражая ворота оппонентов со средним показателем 1,37 гола.



Общая статистика команды в последних 10 поединках выглядит так: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных голов в этом отрезке составила -2 (11-13).



Да, не слишком впечатляющий результат, но стоить обратить внимание на то, что, по данным americansocceranalysis.com, подопечные Гильермо Скелотто во всех проигранных поединках имели преимущество и должны были набирать 1,28 очка за матч, исходя из графиков XG.



За пределами «Стабхаб Сентер» бело-золотые набрали 10 очков из 21 возможного, расположившись на 3-й позиции сверху турнирной таблицы Запада по этому показателю.



В предстоящем поединке с «Цинциннати» не сыграют Себастьен Ллетджет (полузащитник, игрок основы) и Ромен Алессандрини (полузащитник, игрок активной ротации).

Прогноз на «Цинциннати» — «Лос-Анжелес Гэлакси» с жирным кэфом

Прогноз. Обе команды демонстрируют не лучшие результаты в последних матчах. Но если для домашнего коллектива это вполне нормальное явление, то для гостей — временный спад.



Для «Лос-Анджелес Гэлакси» выезд в штат Огайо является отличным шансом для того, чтобы прервать неудачную серию. «Цинциннати» — откровенный аутсайдер, которого Златан и компания обязаны переигрывать без особых проблем.



Неплохим вариантом для основной ставки будет победа «Лос-Анджелес Гэлакси» с учётом форы (-1) гол за 4.2.



Ставка №1: победа «Лос-Анжелес Гэлакси» с учётом форы (-1) гол за 4.2