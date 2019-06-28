Венесуэла — Аргентина. Прогноз: Месси ждёт тяжёлый матч

Венесуэла ещё не проигрывала на нынешнем Кубке Америки и не собирается сдаваться без боя.

28 июня на арене «Маракана — Марио Филью» в четвертьфинальном матче Кубка Америки сойдутся сборные Венесуэлы и Аргентины. Букмекеры считают, что коллектив Лионеля Скалони выиграет в основное время, и предлагают коэффициент 1.62 на викторию Месси и компании. Победа Рондона и партнёров доступна за 6.85.

Прогноз матча Венесуэла — Аргентина (28.06.2019)

Аргентина и Венесуэла добились побед в третьем туре в своих группах и благодаря этим результатам сумели выйти в плей-офф. Бело-голубые не продемонстрировали качественный футбол и выглядели довольно посредственно даже на фоне не самых звёздных противников. Тем не менее у Месси есть очередной шанс выиграть трофей за сборную, а это всегда интересно.

«Красное вино» предстало в виде одного из самых организованных коллективов на турнире. Венесуэла пропустила лишь один мяч на групповом этапе и сумела выстоять в битве с грозной Бразилией. Если главный фаворит Кубка Америки-2019 не смог огорчить Фариньеса, то и у Аргентины обязательно возникнут проблемы со взломом чужой обороны.

Скалони опустил Месси в глубину в поединке с Катаром, и это принесло определённые плоды. Агуэро вышел в связке с Мартинесом, из-за чего Лео получил не одного адресата для своих великолепных передач, а сразу двух, что резко повысило атакующий потенциал Аргентины. Есть все основания полагать, что бело-голубые используют аналогичное сочетание и в ближайшем поединке.

С другой стороны, у Венесуэлы всё в порядке с обороной. Вряд ли защитники команды Рафаэля Дудамеля привезут гол в свои ворота по примеру Катара, поэтому Аргентине придётся ковать счастье своими ногами. Исходя из котировок букмекеров, против бело-голубых всё ещё выгодно ставить. Например, фора «+1» на номинальных хозяев идёт за 1.89, вариант вполне приличный.

Венесуэла ещё ни разу не проиграла на этом турнире, допустимо и проверить 1Х, но раз в котировках за 1.89 можно взять фору «+1», то столь щедрым предложением мы обязаны воспользоваться. Единственную победу Аргентина добыла во многом из-за чудовищной ошибки соперника. Игра у бело-голубых по взмаху волшебной палочки не превратится из посредственной в выдающуюся.

В квалификации к ЧМ-2018 команды дважды завершили очные встречи мирными исходами, а в марте Венесуэла одолела Аргентину в товарищеском матче со счётом 3:1. Что в прошлых личных противостояниях, что на нынешнем турнире команда Рафаэля Дудамеля выглядит ничем не хуже соперника, но её продолжают недооценивать.

Скалони уже показал схему с двумя форвардами и Месси в оттяжке, поэтому Венесуэла будет готова и к такому развитию событий. У Аргентины практически не остаётся вариантов, чтобы удивить оппонента, а без эффекта неожиданности бело-голубые действуют слишком предсказуема. Если Рондон и компания не натворят ошибок, то смогут навязать серьёзную борьбу фавориту.

Также в линии есть интересный вариант с индивидуальным тоталом угловых Аргентины меньше 6 за 1.77. Позиционное нападение Скалони целиком и полностью зависит от Месси. У бело-голубых не просматриваются слаженные взаимодействия и качественные комбинации. Создавать остроту по флангам не получается.

Аргентина исполнила 5 корнеров с Колумбией, 2 с Парагваем и 5 с Катаром. Откуда букмекеры нарисовали столь оптимистичный тотал по отношению к фавориту не совсем понятно. Бело-голубым попросту не нужны навесы с флангов, так как у Скалони нет фактурных нападающих, способных навязать борьбу высокорослым защитникам Венесуэлы. Месси с партнёрами постараются создавать моменты иными путями.

Ставки на матч Венесуэла — Аргентина

Венесуэла прошла групповой этап без поражений, а у Аргентины лишь одна победа, добытая во многом из-за глупейшего привоза Катара. Фора «+1» на парней Рафаэля Дудамеля за 1.89 достойна рассмотрения. Также мы проверим тотал угловых бело-голубых меньше 6 за 1.77. Месси и компания ещё не исполняли больше пяти корнеров на текущем Кубке Америки.

Ставка №1: победа Венесуэлы с форой «+1» за 1.89.

Ставка №2: индивидуальный тотал угловых Аргентины меньше 6 за 1.77.

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