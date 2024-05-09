«Байер» — «Рома»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальную игру Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13.

«Клуб из Леверкузена продолжает творить историю. Команда ещё ни разу не проиграла за этот сезон и стремится к победе в трёх турнирах кряду. В последнем матче чемпионата Германии без особых проблем удалось обыграть крепкий «Айнтрахт». Голы забили Гранит Джака, Патрик Шик, Эксекиэль Паласиос, Жереми Фримпонг и Виктор Бонифасе, соперник ответил лишь раз, итоговая победа — 5:1. В Бундеслиге осталось провести лишь два тура, так что совсем близко уникальное достижение — победа в турнире без единого поражения.

«Рома» отчаянно борется за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Правда, в последнее время команда явно сбавила — лишь одна победа в последних четырёх матчах. Последняя игра также получилась непростой. В матче с «Ювентусом» именно римляне усилиями Ромелу Лукаку открыли счёт, но удержать преимущество не получилось — ещё до конца первого тайма Бремер уравнял результат на табло. Игра получилась равной, без серьёзных перекосов в пользу одних или других. Единственное, в чём «Рома» была значительно сильнее — владение мячом, но владение матчи не выигрывает. Ничья, команда Даниеле Де Росси упускает пятую позицию.

Первая игра 1/2 финала у «Ромы» не получилась. Достаточное количество ошибок, в том числе около своих ворот, привели к негативному результату. «Байер» забил дважды и дома постарается не упустить это преимущество. Предположу, что в ответной игре отличиться смогут обе команды. «Роме» это необходимо, а «Байер» на данном этапе просто сильнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».