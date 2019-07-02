Элина Свитолина — Маргарита Гаспарян. Прогноз: украинке будет нелегко

3 июля в матче второго круга Уимблдона в женском одиночном разряде Элина Свитолина сыграет с Маргаритой Гаспарян. Букмекеры отдают предпочтение украинской теннисистке: сделать ставку на победу Свитолиной можно с коэффициентом 1.48.

Свитолина долго набирала форму после травмы и в последнее время выступала слабо. За май и июнь она потерпела пять поражений в шести матчах, а единственная победа была одержана на «Ролан Гаррос» над Сереной Уильямс, которая находилась в ужасной форме и едва передвигала ноги.

Потому никто не удивился, когда у украинки возникли проблемы в первом сете стартового матча Уимблдона с Дарьей Гавриловой. Игра была довольно близкой, Элина даже успела один раз проиграть гейм на своей подаче. Дело катилось к тай-брейку, как вдруг всё перевернулось: встреча завершилась восемью выигранными геймами Свитолиной подряд.

Самое трудное теперь — понять, что это было. То ли её наконец прорвало, то ли речь идёт о разовом всплеске. Всё же проблемы со стабильностью часто преследуют уроженку Одессы, а во втором круге соперница будет посерьёзнее. Пройти её с блеклой игрой едва ли удастся.

Маргарита Гаспарян неплохо провела три подготовительных турнира — в Хертогенбосхе, Бирмингеме и Истбурне она одерживала строго по одной победе, причём над довольно крепкими теннисистками. Россиянка набрала хорошие кондиции и довольно уверенно преодолела барьер первого круга в Лондоне.

Немка Анна-Лена Фридзам уступила в двух партиях (4:6, 4:6). Всё могло закончиться ещё быстрее, однако Гаспарян не смогла подать на матч в восьмом гейме. В остальном всё было здорово — качественная игра в защите и крепкая подача. Шесть эйсов при нуле двойных ошибок, 78% попадания первым мячом — прекрасные цифры.

Если Маргарита сумеет перенести их на следующую игру, то непременно заставит фаворита попотеть. От обладательницы такой подачи на траве может защитить только стабильный приём, а у украинки с этим порой возникают трудности. Собственно, мы могли в этом убедиться всего пару недель назад.

В первом круге турнира в Истбурне Гаспарян победила именно Элину, которая в тот день никак не могла приспособиться к её подаче (6:3, 3:6, 6:4). По ощущениям, Свитолина немного улучшила физическую форму за минувшее время, так что проверять П2 за 2.65 всё же не рискнём.

Тем не менее, навязать борьбу россиянке по силам. Если она продолжит подавать на своём уровне, сделать брейк будет крайне трудно. В связи с этим мы бы выбирали между П2 с форой "+3,5" гейма за 1.90 и ТБ 21 гейма за 1.91.

Ставки на матч Элина Свитолина — Маргарита Гаспарян

От обладательницы такой подачи, как у Гаспарян, на траве может защитить только стабильный приём, а у украинки с этим порой возникают трудности. Навязать борьбу россиянке по силам. Мы бы выбирали между П2 с форой "+3,5" гейма за 1.90 и ТБ 21 гейма за 1.91.

Ставка: ТБ 21 гейма за 1.91.

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