Египет – Беларусь. Словения – Чили. Прогнозы на Challenger Cup

Пока лучшие команды Лиги наций готовятся к финалу в Чикаго, в Любляне начинается турнир, победитель которого получит право сыграть в более сильном соревновании в следующем году. В 18:30 мск откроют турнир Египет и Беларусь, а начиная с 21:30 мск Словения проэкзаменует Чили.

Прогноз матча Египет – Беларусь (3.07.2019)

Очень интересная для ставок игра открытия турнира. Сыграют Египет, которого мы не видели фактически с прошлогоднего чемпионата мира, и команда Беларуси, которая очень здорово прибавила в нынешнем сезоне.



Египтяне в подготовительный период сыграли матч со Словенией, проиграли 0:3, не то чтобы безнадежно, но и без особых шансов. В прошлом году видели мы эту команду на чемпионате мира, особенно ничего не изменилось. Есть два лидера в нападении – многолетний диагональный и капитан команды Ахмед Салах (поигравший, кстати, в России, в калининградском «Динамо-Янтаре») и доигровщик Эвайс. Первому уже 35, физика начинает проседать, играет Салах на опыте. Ничего выдающегося в этом игроке нет, но если поймает кураж, может доставить проблемы.

А вот Хишам Эвайс куда более интересен. Этому молодому парню всего 24, и в это межсезонье он перебрался в Италию, в «Равенну». А это знак качества. Неплохой волейболист, да и в целом команда у Египта неплохая, обученная и опытная.



Что до Беларуси, то здесь пока сезон выдаётся отличным. Удалось Виктору Бекше собрать практически свой лучший состав (нет только Артура Удриса и Максима Морозова), и в Евролиге получилось практически все. Вышла команда в «Финал четырёх», там в полуфинале обыграла Нидерланды с такими парнями, как Абдель-Азиз и тер Хорст, в финале, правда, борьбы с Турцией не получилось. Но и 2-е место в Евролиге – отличный результат.



Команда играет в атлетичный волейбол, охотно, впрочем, задействуя и скорости. Главные забойщики команды играют либо в России, либо в Европе: Мискевич, Куклинский, Радюк. В центре сетки опытный Сергей Бусел. В общем, время добиваться успехов пришло.



Букмекеры дают примерно равные шансы на успех команд. В целом, верно, но логично здесь, мне кажется, заиграть победу Беларуси. Парни на подъёме, команда играла с куда более сильными соперниками, не варилась в собственном соку. Выиграть этот кубок будет, конечно, сложно, но Египет команде Бекши точно по зубам.

Ставки на матч Египет – Беларусь (3.07.2019)

Белорусы играли в последнее время с куда более сильными соперниками и боролись с ними на равных, а то и обыгрывали. Нападающие команды не слабее египтян, да и стабильность, которой команде не хватало раньше, стала появляться. Я предлагаю здесь играть победу сборной Беларуси. Эта команда убедила своей игрой в Евролиге. Команда Египта просто не способна, варясь в африканских турнирах, выйти на качественно новый уровень.



Ставка: победа Беларуси за 1.85.

Прогноз матча Словения – Чили (3.07.2019)

По второй паре сложно что-то говорить, потому что команда Чили – загадка. Видеть её можно было на панамериканском Кубке, где команда, например, проиграла победителю – Кубе – 0:3, а сборной США 1:3. Известных игроков в команде нет, разве что Душан Боначич светился в Европе, но без особых успехов.



Что до Словении, то здесь всё ставится на этот турнир. Не играли словенцы в Евролиге в этом сезоне, зато получили право организовать Challenger Cup. Команда рвётся в Лигу наций, из которой её пару лет назад бесцеремонно выкинули в угоду Китаю. Под это дело призвали всех лучших игроков. Золотой состав: Урнаут, Гаспарини, Шкет, Чебуль, Пайенк и так далее.



Понятно, что Словения – явный фаворит и выиграет с вероятностью 99%. Вариантов для ставок здесь особенно нет, разве что 3:0, но и там всего 1.40. Способны ли чилийцы доставить проблемы? Возможно, но для этого нужно, чтобы у Словении возникли проблемы на подаче. Не думаю, что это случится.

Ставки на матч Словения – Чили (3.07.2019)

Из всех вариантов, доступных на эту встречу, удобоваримым выглядит только ставка на то, что Словения наберёт меньше 76 очков. То есть 75, как вы понимаете. Риск есть, вероятность расслабленности и баланса в одном из сетов есть всегда, но если не ставить на это, то этот матч надо просто исключить из ставок.



Ставка: индивидуальный тотал Словении меньше 75.5 за 1.70.



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