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Кики Бертенс — Барбора Стрыцова, 6 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона

Ставки на матч Кики Бертенс — Барбора Стрыцова
Алексей Серяков
Кики Бертенс — Барбора Стрыцова. Прогноз: опытная чешка возьмёт сет
Бертенс явно играет на фоне усталости.
Ставки 0

6 июля в матче третьего круга Уимблдона в женском одиночном разряде Кики Бертенс сыграет с Барборой Стрыцовой. Букмекеры отдают явное предпочтение теннисистке из Нидерландов: сделать ставку на победу Бертенс можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча Кики Бертенс — Барбора Стрыцова (06.07.2019)

06 июля 2019 года, суббота. 15:00 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч не начался
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Барбора Стрыцова
54
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 2 3
           
     
     
           

Довольно сложный для прогноза матч, который лучше всего вообще обойти стороной. Дело, разумеется, в непонятном состоянии Бертенс. Её общий уровень и потенциал несомненно выше, а потому П1 за 1.51 в обычных условиях мог бы считаться подарком. Но сейчас уверенности нет.

На старте Уимблдона Кики выглядела откровенно тяжеловато. Те эпизоды и удары, которые она привыкла исполнять на высоком уровне, нынче даются со скрипом. Да и с движением проблемы имеются. И причина, похоже, более чем банальна — усталость из-за напряжённого графика.

Голландка очень мощно открыла травяной сезон: дошла до финала в Хертогенбосхе (правда, там определённо повезло с сеткой), а затем добралась до полуфинала в Истбурне. Здесь было немного веселее — по пути пришлось зачехлить Юлию Путинцеву и Арину Соболенко.

В результате времени на отдых практически не осталось, матч с чешкой станет для неё 12-м за 25 суток. Разумеется, нагрузка выпадает серьёзная. Как итог, встреча второго круга со скромной Тэйлор Таунсенд ушла в третью партию, причём один из сетов четвёртый номер посева выцарапала только на тай-брейке.

Стрыцова, напротив, в полнейшем порядке. Леся Цуренко взяла у неё лишь пять геймов, да и Лаура Зигемунд была повержена в двух партиях. Промежуточные турниры тоже удались: в Бирмингеме, например, получилось дойти до полуфинала и навязать сопротивление Эшли Барти, недавно выигравшей «Ролан Гаррос».

В общем, всё будет зависеть от готовности и подачи Бертенс. В конце концов, матчи Уимблдона-2019 проводятся через день, худо-бедно перевести дух за это время можно. А так логичнее играть от аутсайдера, потому что опытная Барбара находится в хороших кондициях.

П2 за 2.71 — слишком рискованно и строго по вкусу, а вот «Стрыцова выиграет как минимум один сет» за 1.73 и ТБ 20,5 гейма за 1.80 смотрятся неплохо. По ощущениям, Бертенс на данный момент просто не готова играть без перепадов, если соперница показывает неплохой теннис.

Ставки на матч Кики Бертенс — Барбора Стрыцова

Голландка очень мощно открыла травяной сезон, но времени на отдых практически не осталось — матч с чешкой станет для неё 12-м за 25 суток. Как итог, встреча второго круга со скромной Тэйлор Таунсенд ушла в третью партию, причём один из сетов четвёртый номер посева выцарапала только на тай-брейке. У аутсайдера неплохие шансы зацепиться.

Ставка: Стрыцова выиграет как минимум один сет за 1.73.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

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