Сэм Куэрри — Теннис Сандгрен. Прогноз: американцы обойдутся без триллера

8 июля в матче четвёртого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Сэм Куэрри сыграет с Теннисом Сандгреном. Букмекеры отдают явное предпочтение Куэрри: сделать ставку на победу американского теннисиста можно с коэффициентом 1.22.

Анализ матча Сэм Куэрри — Теннис Сандгрен (08.07.2019)

Куэрри традиционно хорош на траве, что и успел доказать в этом сезоне. Он вернулся после решения проблем со здоровьем, успел провести до старта Уимблдона лишь один турнир, но провёл его великолепно. В Истбурне двухметровый теннисист дошёл до финала. С топами не встречался, зато и пассажиры на пути не попадались.



На мейджоре дела идут и вовсе замечательно. Сэм выиграл девять партий подряд, а уступил лишь в одной — в дебюте первого круга Доминику Тиму, да и то на тай-брейке. При этом уровень оппозиции у него был неплохой — пятый номер посева Тим, а также Андрей Рублёв и Джон Миллман, которые здорово играют на грассовом покрытии.



Победа над Тимом сенсацией не стала — тот силён на грунте, но на траве не слишком опасен. В целом Куэрри не отличается разнообразием и набирает очки за счёт мощи, однако подобная однобокость становится роковой только на фоне элиты, а в стартовых раундах её редко кому удаётся использовать.



Сандгрен и близко не тянет на элиту, а потому помешать Сэму пройти дальше могут разве что проблемы на подаче и нервы. Впрочем, на траве его подача сбоит редко. Скажем, в матче с Миллманом удалось настрелять 26 эйсов и выиграть 85% розыгрышей после попадания первым мячом. Цифры грозные.



Куэрри прекрасно держит подачу: Тим, Рублёв и Миллман сообразили на троих лишь один брейк. Могло бы быть больше, но в пожароопасных ситуациях американец заряжал от всей души и отыгрывался. Принимает он так себе, но свои брейк-пойнты худо-бедно собирает.



Сандгрен уже превзошёл все ожидания и явно может занести Уимблдон-2019 себе в актив. С середины января он только и делал, что проигрывал на серьёзных турнирах первому же противнику. Победы над малоизвестным японцем Ясутакой Утиямой и Жилем Симоном в Лондоне дались ему с трудом. Затем был вынос Фабио Фоньини в трёх партиях, но нужно учитывать, что итальянец не любит травяное покрытие.

Куэрри выше Сандгрена уровнем и находится в отличной физической форме, так что ждём от фаворита уверенной победы в трёх-четырёх партиях. Правда, этот вариант идёт за скромные 1.48, а потому придётся искать что-то ещё.



Нам нравятся два предложения — П1 + ТМ 41,5 гейма за 1.84, а также победа Куэрри с форой "-4,5 гейма" за 1.73. Без тай-брейка тут наверняка не обойдётся, но взять с запасом как минимум одну партию Сэму по силам.

Ставки на матч Сэм Куэрри — Теннис Сандгрен

Сандгрен уже превзошёл все ожидания и явно может занести Уимблдон-2019 себе в актив. С середины января он только и делал, что проигрывал на серьёзных турнирах первому же противнику. Куэрри выше уровнем и находится в отличной физической форме, так что ждём от фаворита победы в трёх-четырёх партиях.



Ставка: победа Куэрри с форой "-4,5 гейма" за 1.73.

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